La fórmula de la Salud: Granada + Deporte + Solidaridad

Entre 1.500 y 2.000 granadinos, grandes y pequeños, han descubierto esta mañana la fómula de la Salud: Granada+Deporte+Solidaridad y han convertido la VI edición de la Fiesta de la Salud, organizada por los colegios profesionales de Granada en este ámbito, en un rotundo éxito.

Deportistas en solitario, grupos de amigos y familias al completo han participado en la carrera y en la marcha de este año, en una soleada mañana de domingo con la explanada del Palacio de Congresos a rebosar de gente y actividades. Todos los corredores han lucido orgullosos sus dorsales sobre las camisetas blancas con la leyenda: «Saludables, solidarios, accesibles, ¿te sumas?».

La verdadera meta de esta edición, cuya recaudación irá destinada a Proyecto Hombre, ha sido, como explicó Ordoño Vázquez, miembro de la organización, concienciar sobre la importancia del deporte en la salud. «Buscamos desde hace ya mucho tiempo que los pilares de este evento, que son saludables, solidarios y accesibles, se claven en la sociedad», dijo.

De hecho, los niños que han acudido a la carrera-marcha de hoy pudieron participar de forma gratuita, porque la organización pretende que desde pequeños comprendan que esos tres pilares son necesarios y tienen que tenerlos presentes en su día a día.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

A primera hora de la mañana había inscritas 'on line' unas 1.200 personas, si bien es normal que el mismo día de la carrera se realicen -en la mesa habilitada para ello- entre 500 y 800 inscripciones más, por lo que la cifra de hoy puede aproximarse a los 2.000 participantes. El dorsal de adulto para la carrera costaba 10 euros, mientras que el de la marcha valía la mitad.

«Nosotros consideramos que, con el esfuerzo que hay detrás, lo que pase hoy es parte de la suerte. Y sí, es un éxito, cuando tú te has esforzado al cien por cien, es siempre un éxito», señaló Vázquez a la hora de valorar la participación.

El primero, en 23 minutos

En la carrera absoluta el circuito ha sido de 6,8 km, ha habido 450 inscritos y el primero ha entrado en 23 minutos. La salida y la llegada han tenido el mismo escenario: la explanada del Palacio Congresos. De allí han partido los corredores a las 9.30 horas para realizar una bajada por el Paseo del Violón en dirección a la Acera del Darro. Las siguientes calles de la ruta han sido: Angel Ganivet, calle San Matías, calle Padre Suárez, calle Reyes Católicos, Plaza Nueva, calle Cárcel Alta, calle San Juan de los Reyes, Cuesta del Chapiz, calle Carrera del Darro (Paseo de los Tristes) y Cuesta Gomérez.

Galería. Encuéntrate en la Carrera de la Salud de Granada / JAVIER MARTÍN

Una vez en este punto, los participantes han girado en la Fuente del Tomate a la derecha, para continuar por la calle Antequeruela Alta, la Cuesta del Caldero, la calle Vistillas de los Ángeles, Cuesta Escoriaza, Paseo del Salón, Plaza del Humilladero y de nuevo Acera del Darro para regresar al punto de partida por el paseo del Violón.

El circuito de la marcha, que ha partido a las 10.30 horas y ha durado entre 40 minutos y una hora, ha sido de tres kilómetros aproximadamente. La salida y la meta han tenido igualmente lugar en la explanada.

Galería. La marcha se disfruta en familia / JAVIER MARTÍN

De allí, los participantes, algunos con carritos de bebé incluidos, se han dirigido al Paseo del Violón, para continuar por el Paseo de los Basilios. El Paseo del Pretorio, la Avenida Pablo Picasso y la calle Poeta Manuel de Góngora han sido las vías recorridas antes de regresar al Paseo del Violón y cruzar la meta con sonrisas, aplausos e ilusión.

Junto a estas dos citas deportivas, que son el plato fuerte de esta iniciativa, ha habido otras actividades lúdicas y saludables, como las carreras de niños. Para ellos se han instalado además juegos gigantes en uno de los extremos de la explanada. Un tablero de ajedrez, otro de damas, un 'Tres en raya' o pistas de tenis y minigolf han sido algunas de las diversiones que han hecho las delicias de los más 'peques' y no tan 'peques'.

Expositores

En los expositores informativos, algunos de los niños y sus padres han aprendido a practicar primeros auxilios de la mano del Colegio de Médicos de Granada y con ayuda de un instructor de RCP. Antes del mediodía, entre 25 y 30 menores ya habían aprendido a hacer maniobras de resucitación utilizando un maniquí sobre el suelo, así como a saber a qué teléfonos hay que llamar en caso de emergencia sanitaria (112 o 061) y de observar a un paciente inconsciente que no respira.

«Si el testigo presencial hace esto puede duplicar y hasta triplicar las posibilidades de supervivencia de la víctima», indicó el referido instructor de RCP, Luis Roberto Jiménez Guadarrama, al tiempo que aclaró que septiembre es el mes de la RCP para la Asociación Americana del Corazón y «se procura que la mayor parte de la población posible aprenda a hacer unas maniobras simples de resucitación, que consisten en hacer una RCP sólo con las manos».

La Asociación Granadina de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el lema 'Juntos con esfuerzo lograremos avanzar', ha estado también presente con un 'stand'. Los colegios profesionales organizadores han tenido asimismo presencia, como el de Enfermería o el de Veterinarios, así como Cruz Roja, que ha atraído a muchos adolescentes por instalar una suerte de rosco de 'Pasapalabra'.

«Venimos con el proyecto 'Si lo tienes claro, elige' para sensibilizar a jóvenes sobre el consumo de drogas», señaló una voluntaria de Cruz Roja, María, para revelar que hay muchos que se han acercado al expositor familias completas, porque «a los padres les preocupan mucho» los peligros de la adicción a sustancias estupefacientes. Una de las preguntas del rosco donde más han fallado ha sido precisamente sobre las drogas legales e ilegales. «Mucha gente no sabe que la marihuana es ilegal», afirmó esta voluntaria.

Uno de los niños que ha disfrutado esta mañana de la Fiesta de la Salud ha sido Pablo Salazar Peñalver, que ha hecho con su padre Daniel la carrera larga como un auténtico campeón. Juan López, un joven aficionado al 'running', también ha querido participar en esta iniciativa para poner su «granito de arena». Ha sido su primer año y la experiencia ha sido muy buena. Eso sí, admite que ha habido «una subida muy fuerte, por el Paseo de los Tristes hasta la Alhambra».

Ana Notario es una de las granadinas que no han querido tampoco perderse esta cita. Ha acudido con su marido y su hija de 15 años. «Ellos han corrido e iba a hacer la marcha, pero al final no la he hecho, me he quedado con ella», dijo señalando a su hija, que ha quedado «cuarta de chicas». Ambas lucían con orgullo los dorsales 1026 y 1028.

«Me parece fenomenal que un domingo nos levantemos todos muy temprano para venir a hacer esto; es maravilloso», expresó Notario, antes de indicar que en sus vidas el deporte es muy importante. De hecho, su familia practica pádel, tenis, 'running' y bicicleta.

Resultados

La relación de resultados, facilitados a IDEAL por Global Tempo Timing, empresa encargada de la mesa de cronometraje, han sido:

Veteranos 2 (Masculino) Más de 45 años

1. (474) Fernández Adarve, Jesús

2. (274) Luque Martínez, Francisco Manuel

3. (181) Marín Díaz, Manuel

Veteranos 2 (Femenino)

1. (408) Gallego Moreno, Pilar

2. (301) Martín Melero, Montserrat

3. (82) Mendiguchía Hernández María del Carmen

Sénior (Masculino). De 18 a 34 años

1. (111) Pulido Porras, Juan Carlos

2. (385) Martín Álvarez Francisco, Manuel

3. (327) Poyatos Salguero Álvaro

Sénior (Femenino)

1. (479) Ortiz Izquierdo, Cristina

2. (484) Sánchez Cabrera, Laura

3. (983) Sánchez villanueva, Rosa

Veteranos 1 (Masculino). De 35 a 44 años

1. (281) Barros García, Benamí

2. (109) Granados Rus, Antonio

3. (24) Ruiz Rodríguez, Alberto

Veteranos 1 (Femenino)

1. (293) Lastra Caro, Almudena

2. (1.015) Sánchez Gila, Mar

3. (545) López Carrillo, Isabel