La Mirilla Un forma especial de vivir Teresa Ortega y Javier Murciano posan con los alumnos del colegio mayor. / CLARA CEREZO Emotiva clausura del curso del colegio mayor Albayzín con entrega de becas ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS Granada Viernes, 3 mayo 2019, 01:25

Dicen que las amistades que se hacen en un colegio mayor se mantienen para toda la vida. Es algo que yo no he podido vivir, pero que he acabado creyendo de tanto compartir actos en centros como el colegio mayor Albayzín, toda una historia dedicada al mundo universitario.

Este año ha sido muy especial para su director, Javier Murciano, que disfrutaba del acto de clausura del curso, por primera vez en ese importante cargo. Pero nada le era ajeno, no en vano fue residente y también ha sido durante doce años subdirector.

Le acompañaba la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega, a la que agradeció su presencia y también «al resto de la dirección y a todo el personal, que hacen que este portaaviones funciones». Hizo una mención especial a Bryan Bautista, decano del colegio, porque «en este primer año de director has sido un bastión, un baluarte». Bryan, por su parte, también hizo uso de la palabra para resaltar lo que ha significado su paso por el colegio. Él y Hamid Ahmed recibieron el escudo del colegio. Ahora comienza una nueva etapa para ambos.

Hubo mucho de emoción en el acto, sobre todo cuando Javier dirigía unas palabras, uno a uno, a los becarios, protagonistas de la jornada. Así, habló de Fran García, al que agradeció su implicación recordando sus palabras «si no eres parte de uno, no lo entenderás. Si lo eres, ya lo sabrás todo». Reconocimiento, también, para Jesús Fernández: «Me alegro que apostases por el Albayzín», le dijo. Y a Juan Bautista Navarrete, Bauti, «que has crecido tanto aquí». Con Guillermo Ariza compartió que «vivimos en el mejor colegio mayor del mundo», mientras que recordó a Antonio Vega que «la amistad puede dulcificar las experiencias más amargas que se puedan vivir»; y a José Cano: «Me alegro de que hayas hecho grandes amigos».

También se alegró de que, para Guillermo Villanueva esta etapa «haya marcado un antes y un después»; de lo que Jesús Márquez considera como «una segunda casa»; algo que comparte Jorge Santana, «que ha cumplido con tantos encargos»; y Carlos López, que hasta ha adaptado el poema de Machado, que ahora termina con un «al volver la vista atrás, si fuiste del Albayzín».

Les pidió que no se desvincularan del colegio y para ello está a la asociación de antiguos alumnos. Como hay un patronato volcado en que todo funcione como debe ser y en el que está como presidente Manuel Gurpegui; de vicepresidente, un amigo –al que siempre puedes recurrir– José Ruiz Palomino; y como vocales, otros nombres de reconocido prestigio como Enrique Hernández, Juan Barcelona, Oriol Maduell, Santiago Chiva, que fue director del centro; y otro buen amigo, Alberto Tarifa.

La jornada se completó con la ponencia, que estuvo a cargo de de Alejandro Navas, licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Fue decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en la que también asumió el cargo de director del Departamento de Comunicación Pública. Hay que recordar que el colegio mayor Albayzín lleva más de dos décadas realizando unas muy reconocidas jornadas de comunicación por las que han pasado lo mejor de lo mejor en este ámbito.

Más de 3.000 personas han pasado por este colegio. Y, como les decía al principio, de ahí surgen grandes recuerdos y grandes amistades. Lo hablaba con Antonio Almendros, coordinador de colegios mayores y residencias universitarias, que estuvo en otra clausura, la del Montaigne, que dirige Mar Jiménez y a la que acudió el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo. Y coincidimos en una cosa. Estos actos emocionan. Y mucho.