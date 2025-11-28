Fomento y Armilla acuerdan una solución para acabar el carril del PTS tras 16 meses de paralización

Dieciséis meses después de que las obras quedaran paralizadas, el Ayuntamiento de Armilla y la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la ... Junta de Andalucía están dando forma al anhelado acuerdo que permitirá acabar las obras del carril ciclopeatonal que unirá el Parque Tecnológico de la Salud con Armilla y de paso cerrar una etapa de desencuentros entre ambas administraciones, reproches, tensión, ultimátums y hasta amenzas de acabar con el asunto en los tribunales.

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento y la consejería decidieron afrontar el problema desde el diálogo y la lealtad institucional, como se evidenció la pasada semana en la visita a las obras del metro en Armilla en la que la consejera Rocío Díaz y la alcaldesa, Loli Cañavate estuvieron dialogando. Según confirmaron ambas administraciones a IDEAL, ahora mismo están trabajando en el convenio para perfilar la solución definitiva que permitirá desbloquear al fin las obras.

La construcción del carril para unir el PTS con Armilla comenzó en febrero de 2023 y aunque el plazo de ejecución inicial era de ocho meses, las obras pronto comenzaron a complicarse por los problemas que dió la hinca, un proyecto pionero de ingeniería, que nunca se había probado en Andalucía. Tras un año y cuatro meses de obras que permitieron superar la parte más complicada de la obra, la de traspasar la autovía GR-30 con un cajón de hormigón, la hinca, llegaba la parte teóricamente sencilla, la construcción de un carril bici, con una parte dedicada a los peatones, para unir el PTS con Armilla. Y, sin embargo, ahí se chocó con otra piedra.

La consejería de Fomento se vio obligada a paralizar los trabajos al no poder acceder a los terrenos por los que, según los planos, tenía que discurrir la parte del carril restante, ya que están ocupados desde 2015 por los accesos al centro comercial Nevada Shopping.

Paradas desde julio de 2024

Las obras se quedaron inmovilizadas, en julio de de 2024, cuando apenas quedaba un 20% del trabajo, que se corresponde a este paso de la vía ciclopeatonal por el vial de acceso rodado sur al centro comercial Nevada, de apenas unos 150 metros de longitud. Se trata de unos terrenos de dominio publico ferroviario, es decir, titularidad de la Junta, pero que se encuentran abiertos al tráfico para el acceso al centro comercial.

Desde Fomento reprocharon durante meses al Ayuntamiento de Armilla que, pese a los distintos requerimientos, haya sido incapaz de liberar estos suelos ocupados, tal y como estaba previsto en el proyecto de construcción de la conexión ciclopeatonal, aprobado en 2018. Por su parte, y llegados a este punto, desde el Ayuntamiento de Armilla siempre defendieron una solución alternativa que pasaba por modificar del proyecto inicial para estrechar el camino y no tener que tocar los accesos al centro comercial. El propio Ayuntamiento se ofreció desde el principo a financiar el modificado y a asumir el sobrecoste de la obra para agilizar la solución.

Pero para Fomento no es una cuestión tan solo de dinero, sino de que esa solución tuviera el aval de los servicios jurídicos de la administración andaluza. Ahora, por primera vez -y esta es la novedad- la Junta está dispuesta a aceptar esta solución alternativa propuesta por Armilla para poder desbloquear la situación y salir una vez del bucle, siempre que tenga ese aval legal, al que se le está dando forma a través de un convenio.

Desde la consejería de fomento, vivienda y Articulación del Territorio confirman a IDEAL que, fruto de las reuniones técnicas y el trabajo llevado a cabo entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Armilla, desde septiembre se ha avanzado en el diseño de un convenio de colaboración que contempla que el Ayuntamiento de Armilla asuma el coste del modificado del contrato para la terminación de la obra, un total de 180.290 euros IVA incluido, con la solución técnica adoptada para que la nueva infraestructura no afecte al vial de acceso rodado al centro comercial Nevada Shopping, estrechando la sección que intercepta con dicho vial.

Para Armilla desbloquear la ejecución del carril es una cuestión vital, literalmente, de seguridad ciudadana, por lo que han pedido a la Junta de Andalucía que agilice la redacción del convenio todo lo posible.

«Fomento nos envió el borrador, nosotros le hemos hecho modificaciones y estamos esperando la versión definitiva y que acepten la solución, nosotros estamos dispuestos a confinanciar la obra. En la visita a las obras del metro aproveché para pedirle a la consejera que acelere el tema porque nosotros estamos dispuestos a firmarlo y a comprometernos por escrito a pagarlo, solo falta el ok definitivo de la Junta», explicó la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

La regidora insistió en que urge la solución para que los peatones puedan cruzar desde el Nevada al PTS. «Es un problema de seguridad y no podemos dilatarlo», subrayó Cañavate, que se congratuló de que por fin el tema «esté encarrilado».

Más allá de este convenio, que permitirá que Armilla financie el sobrecoste del modificado del proyecto, la consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del territorio ha consignado en el presupuesto del Gobierno andaluz para 2026 una partida de 900.000 euros para terminar el 20% restante que le queda a la obra. Se trata de una última partida que permitirá rematar la urbanización, el alumbrado y los últimos trabajos de jardinería en todo el trazado de la conexión.