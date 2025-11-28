Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras del carril ciclopeatonal se quedaron paralizadas hace 16 meses. Pepe Marín

Fomento y Armilla acuerdan una solución para acabar el carril del PTS tras 16 meses de paralización

La Junta acepta que el Ayuntamiento financie con 180.290 euros el modificado de la obra necesario para sortear los terrenos ocupados por los accesos al Nevada Shopping

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Dieciséis meses después de que las obras quedaran paralizadas, el Ayuntamiento de Armilla y la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la ... Junta de Andalucía están dando forma al anhelado acuerdo que permitirá acabar las obras del carril ciclopeatonal que unirá el Parque Tecnológico de la Salud con Armilla y de paso cerrar una etapa de desencuentros entre ambas administraciones, reproches, tensión, ultimátums y hasta amenzas de acabar con el asunto en los tribunales.

