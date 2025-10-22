Fomento adjudica la obra de la carretera de Sierra Nevada, que empezará en noviembre

La consejería de Fomento ha adjudicado las obras de mejora estructural y paisajística de la carretera A-395 de Sierra Nevada. La propuesta de adjudicación ... recae en la UTE Jiménez y Carmona/Azogue Ingeniería por 18,6 millones de euros. Promovida por la Junta, la iniciativa supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la transformación de la carretera en una moderna puerta de entrada a Sierra Nevada. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.

El contrato de obra se firmará en noviembre y será en este mes cuando comiencen los trabajos. Desde la Consejería de Fomento aseguraron que no habrá afectaciones al tráfico mientras dure la temporada de esquí.

La obra empezará con la construcción de nuevos aparcamientos en la zona del Dornajo, de La Higuera y la ampliación en el área del Botánico. En estas zonas se empezará con el desbroce y con el inventario de las especies. Los trabajos, en cualquier caso, serán graduales.

La licitación ha despertado tanto interés que la Junta ha recibido más de una treintena de ofertas, unas 34, en este concurso público.

En primer lugar, se va a aprovechar para estabilizar la ladera en varias ubicaciones. Se trata de puntos de riesgo detectados por los técnicos en los que se quiere evitar el desprendimiento de rocas como el que provocó incidentes años atrás. A esta intervención se va a sumar el desarrollo de nuevos muros de contención junto al tramo de carretera que separa el centro de visitantes del Dornajo y La Higuera. En este punto se van a sustituir todos los elementos antiguos, algunos de ellos centenarios, y se sustituirán los actuales muros de mampostería.

Otra actuación de interés será el refuerzo del firme entre los puntos kilométricos 16,5 y 33,6 de la carretera. Es, de acuerdo al estudio hecho por la consejería, la zona que se encuentra en peor estado dada la gran utilización de la vía y el efecto provocado por el empleo de las cuchillas de las máquinas quitanieves durante la temporada invernal.

Aparcamientos

Sin embargo, la mejora de mayor interés es la referida a la creación de aparcamientos en tres puntos distintos de la A-395 y la renovación integral del acceso a Pradollano. El primero se situará junto a La Higuera, cerca de Canales. Más adelante irá el de El Dornajo, en el tramo más sinuoso de la vía. El último estará localizado cerca del jardín botánico Hoya de Pedraza, que le dará nombre. Todas estas instalaciones contarán con miradores para que los usuarios puedan detenerse a disfrutar de las inmejorables vistas que hay en las alturas.

En cuanto al acceso a Pradollano, se va a reformular la rotonda de acceso de la A-395 R1, una zona que se encuentra muy transitada tanto por turismos y autobuses como por usuarios de la estación. Según el proyecto lanzado por la consejería, se van a eliminar las grietas y deformaciones que presenta la calzada y se creará un itinerario peatonal para facilitar la conexión con el núcleo urbano.