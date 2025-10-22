Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La obra transformará por completo la carretera de Sierra Nevada. Pepe Marín

Fomento adjudica la obra de la carretera de Sierra Nevada, que empezará en noviembre

La transformación de la A-395 se ha adjudicado por 18 millones y los trabajos se comenzarán en la zona de los parkings, sin afectar al tráfico

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:09

Comenta

La consejería de Fomento ha adjudicado las obras de mejora estructural y paisajística de la carretera A-395 de Sierra Nevada. La propuesta de adjudicación ... recae en la UTE Jiménez y Carmona/Azogue Ingeniería por 18,6 millones de euros. Promovida por la Junta, la iniciativa supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la transformación de la carretera en una moderna puerta de entrada a Sierra Nevada. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  5. 5 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  9. 9 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  10. 10

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fomento adjudica la obra de la carretera de Sierra Nevada, que empezará en noviembre

Fomento adjudica la obra de la carretera de Sierra Nevada, que empezará en noviembre