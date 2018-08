Flamenco y danza con Lucía Guarnido

«Se trata de la Escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar», asevera con rotundidad esta artista granadina F. A. GRANADA Miércoles, 29 agosto 2018, 01:31

«Vivir, sentir bailar». Ese es el lema que Lucía Guarnido imprime a su Escuela de Flamenco y Danza situada en el centro de Granada, en concreto en Callejón de Antonio, muy cerca de la calle Recogidas. «Se trata de la Escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar», asevera con rotundidad esta artista granadina que ha logrado pasear su arte por los escenarios de medio mundo y que ahora ha encontrado también en la enseñanza del flamenco una gran vocación. «Aunque yo sigo en activo como bailaora he descubierto en la formación un mundo que me atrae mucho», afirma.

Así, en el año 2013 nacía la Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido, centro en el que aporta su experiencia como artista ofreciendo, además, «un punto de vista actual desde el flamenco de hoy en día, una Escuela con mi propia visión, apostando por una formación en la danza en completo, no solo en el flamenco». Con esta intención, y con el propósito de transmitir el amor, el respeto y la afición por el flamenco y por otras danzas surgía este centro que ha logrado convertirse en toda una referencia en el mundo de la danza en Granada. Una Escuela dirigida «a todo aquel que se acerque a nosotros, ofreciéndoles una enseñanza de calidad en cada uno de los estilos de danza».

Al frente de la Escuela está la prestigiosa bailaora granadina Lucía Guarnido. La directora del centro, tras 14 años fuera de Granada, trabajando en Sevilla y Madrid en compañías y tablaos de prestigio, volvió a Granada para enseñar lo que había aprendido en todos estos esos años como profesional. Lucía empezó a bailar con tan solo cuatro años, habiendo pasado por distintas compañías a nivel andaluz y nacional, y trabajando como bailaora solista tanto en prestigiosos tablaos flamencos de Madrid como en grandes teatros de todo el mundo. Hace cinco años se propuso una nueva meta, crear una escuela que cumple con dos objetivos fundamentales: atender a un público que quiere aprender a bailar para divertirse y sin más pretensiones que aprender y disfrutar bailando y, a la par, atender las necesidades de los jóvenes y niños que quieren dedicarse a la danza en un futuro.

«Queremos formar a los bailarines y bailaores de mañana y ser capaces de ofrecerles una enseñanza integral, en múltiples disciplinas inculcándoles el amor y el respeto por la danza y una formación completa que les sea útil como profesionales en un futuro», señala Lucía Guarnido. «Todo el mundo está invitado a aprender en nuestra escuela, nosotros nos adaptaremos a tus necesidades y atenderemos a tus pretensiones. Somos una escuela para todos con un claro objetivo: hacer que nuestros alumnos, aprendan y disfruten del flamenco y de la danza». Así, están presentes todos los estilos, niveles y edades, deseando convertir la Escuela «en un centro integral del bailarín, con numerosas disciplinas y en todos sus niveles».

Instalaciones

La Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido cuenta con el mejor equipo docente, especialistas cada uno en su materia. Además, cuentan con unas instalaciones que se adaptan a las necesidades de alumnado y profesorado, en un clima agradable, cómodo y con amplias dependencias en pleno centro de Granada, en Callejón de Antonino. Las instalaciones ofrecen una biblioteca y hemeroteca de danza, una videoteca a disposición de los alumnos, completos vestuarios, tienda donde adquirir ropa, complementos o accesorios para practicar cualquier tipo de baile, así como cuatro magníficas salas de baile, todas ellas diáfanas y sin columnas, dotadas de espejos, barras de ballet, equipos de música, etc. Además, todas las salas se alquilan por horas para ensayar, estudiar, investigar, coreografiar… tanto para alumnos como para personas ajenas a la Escuela.

Además de las clases regulares, la Escuela Lucía Guarnido organiza también cursos intensivos a lo largo del año y durante los meses de verano. En los mismos, se cuenta con la participación de importantes figuras de la danza, muchas de ellas, incluso, de prestigio internacional. Así, por la escuela han pasado los Premios Nacionales de Danza Manuel Liñán y Rubén Olmo, el director del Ballet Nacional de España Antonio Najarro, el director del Ballet Flamenco de Andalucía Rafael Estévez, o bailaores y bailarines de la talla de Patricia Guerrero, Marco Flores, Daniel Doña, Horacio Macuacua, Carmen Paris, Janet Novas, El Junco , Valeriano Paños, Teresa Nieto, La Moneta, etc.

Enseñanzas

Distintas son las especialidades de danza que pueden aprenderse en el centro tanto para adultos como para niños. A la cabeza de todas ellas se encuentran el flamenco y el ballet clásico o danza clásica, pero también es posible encontrar otras enseñanzas como la danza española, danza contemporánea, hip hop, ritmos latinos, lindy hop y pre-danza para los niños a partir de 4 años. Y todo ello en un amplio horario, desde la mañana a la noche, y con la participación de grandes profesionales, especialistas en cada una de estas disciplinas de danza.

Los alumnos de la escuela tienen la oportunidad de mostrar lo aprendido en actuaciones callejeras o en teatros como la actuación de fin de curso.

Para impartir las diferentes disciplinas el centro cuenta con los mejores profesionales bajo la dirección de Lucía Guarnido, quien además imparte las clases de flamenco. Y todo este trabajo siempre con un claro deseo en la mente de su directora: «que aquí se fragüe una cantera de bailaores granadinos que en el futuro nos hagan disfrutar con su arte».