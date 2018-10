Flamenco para todos

La Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido tiene como propósito transmitir el respeto y la afición por distintas disciplinas de baile como el ballet clásico, la danza contemporánea o, como trataremos hoy, el flamenco R. I. GRANADA Jueves, 11 octubre 2018, 10:13

El flamenco es la expresión artística que mejor define las tierras andaluzas. Este género musical, nacido en Andalucía la Baja a finales del Siglo XVIII, se convirtió desde su origen en un signo de identidad y en expresión de los pueblos marginados y las etnias que vivían bajo la discriminación y la pobreza en Andalucía. Es en ese contexto, propiciado por ese crisol cultural de moriscos, judíos, gitanos y andaluces empobrecidos, nace el flamenco como expresión de la pena de un pueblo que canta su dolor, que se queja a través de esa música única y definitoria de Andalucía.

Este género musical original, rico y singular evoluciona y crece con el paso del tiempo. Así van apareciendo los diferentes 'palos flamencos' o 'estilos flamencos'. En sus orígenes, el flamenco sólo se daba en el ámbito privado, dentro de las familias y de las casas. El carácter de estos primeros palos es eminentemente trágico y dramático.

Poco a poco, el flamenco sale por el quicio de las puertas a la calle, a las celebraciones familiares y otras expresiones de celebración. Ya no tan tristes, dando lugar a nuevos palos. La expresión pública del flamenco dio lugar a la afición y también a la profesionalización de quienes interpretaban esos cantes, propiciando así un enriquecimiento cada vez mayor y así poco a poco hasta alcanzar un árbol genealógico y una variedad y riqueza que pocos o ningún estilo musical del mundo puede ofrecer.

Del dolor de las tonás, martinetes, seguiriya o soleá a la alegría y la fiesta de las bulerías o los tangos. Y detrás del elemento generador de todo ello, el cante, vinieron el baile y la guitarra.

Para adentrarse en el mundo del flamenco a través de su baile, aparece en Granada la Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido, con el propósito de transmitir el amor, el respeto y la afición por el flamenco. En sus clases para todas las edades, se pueden conocer las distintas variantes del baile flamenco y expresar el sentimiento de cada palo a través del conocimiento, el disfrute y el aprendizaje del flamenco y su baile.

En la escuela de Lucía Guarnido distintos y prestigiosos profesionales del flamenco de toda Andalucía visitarán la academia de baile para ofrecer su propia visión del baile flamenco e impartir clases durante dos semanas cada uno desde el mes de octubre y hasta final de año.

Granada queda representada por figuras como Patricia Guerrero, Anabel Moreno e Iván Vargas. Patricia Guerrero pasó su infancia en el barrio del Albaycín de Granada y, pese a su juventud, es ya una de las principales figuras del baile flamenco actual. Su arte ha quedado contrastado con varios premios como el 'Giraldillo' al Mejor Espectáculo en la XIX Bienal de Flamenco de Sevilla. La bailaora Anabel Moreno nace en El Padul y su formación le ha servido para recorrer mundo participando en distintos espectáculos propios o colaborando con grandes compañías del flamenco, además de ser un referente en los tablaos más prestigiosos de Madrid. El bailaor Iván Vargas pertenece a la dinastía de los grandes bailaores nacidos en el Sacromonte y pasea su elegancia y su arte por los escenarios de todo el mundo.

La historia de Leonor Leal es parte del patrimonio cultural de Jerez de la Frontera, con una extensa carrera y espectáculos como 'Nocturno', 'Frágil' y 'Naranja Amarga'. Del municipio almeriense de Garrucha es Eduardo Leal, bailaor destacado en numerosas compañías flamencas de prestigio y actualmente defendiendo sus proyectos en solitario.

El catalán Javier Martos, de raíces andaluzas y bailaor fundamental en el panorama del flamenco granadino, ha sido el primer profesor invitado por la escuela durante la primera quincena de Octubre, aportando su propia visión del baile flamenco y comenzando así con esta etapa tan interesante y enriquecedora que podrá disfrutar el alumnado de la Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido, además de los alumnos externos que quieran acercarse a disfrutar de ellas.

Si sientes pasión por el flamenco y quieres aprender su baile, no pierdas la oportunidad de ponerte a prueba y empezar a conocer este arte. No te preocupes si nunca has bailado, el lema de la escuela es «todos los estilos, todos los niveles, todas las edades», desde el principio estarás disfrutando del baile gracias al equipo profesional y artístico de la escuela. Puedes acudir a sus instalaciones para informarte de sus clases en Callejón de Antonino, número 4, Granada, en el lateral del hotel Palacio de los Patos. También puedes contactar con la escuela en el teléfono 958 25 56 62 o a través de su página web.