La fiscalía actúa de oficio en casos de presunto acoso si la víctima es menor de edad Una joven fotogrfaía uno de lor carteles que se han colgado en la facultad de Ciencias de la Educación. / Pepe Marín En los juzgados de la Caleta no había registrada ayer por la mañana ninguna denuncia contra el docente de la UGR acusado por una estudiante Y. HUERTAS Y A. G PARRA Miércoles, 3 abril 2019, 23:43

La estudiante de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada que ha denunciado ante la institución un presunto caso de acoso en una tutoría por parte de un docente dio ayer la cara, pero ocultó su rostro. De espaldas, atendió a los medios de comunicación en un parque de la capital para reafirmarse en los supuestos hechos que hizo públicos hace unos días en redes sociales. Está dispuesta a denunciar en el juzgado el supuesto acoso, pero su caso todavía no ha dado lugar a una causa judicial.

De hecho, en el edificio judicial de la Caleta no existía ayer por la mañana aún ninguna denuncia registrada contra el docente, según confirmaron las fuentes judiciales consultadas. Tampoco en la Fiscalía Provincial de Granada, como confirmaron a IDEAL fuentes del ministerio público, que precisaron que «la fiscalía actúa de oficio si la acosada es menor de edad». Y este no es el caso. Sí intervendrá en caso de que formule denuncia, pero «hasta ahora –señalaron– no se ha recibido ni registrado».

La chica, rodeada de micrófonos, insistió en todos los detalles de su relato y aseguró que está recibiendo testimonios de otras universitarias que afirman haber sufrido situaciones parecidas. Más de veinte, dijo haber recopilado. La alumna, de 19 años, narró cómo están siendo estos últimos días, qué ocurrió en el despacho en la primera tutoría y cómo llegó a ir una segunda vez para grabarlo y «poder tener pruebas».