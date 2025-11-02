Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El acusado, en pie durante una de las sesiones del juicio en la Audiencia provincial PGT

Fiscalía recurre al Supremo la absolución por legítima defensa del acusado del crimen de Purchil

En su recurso, comparte la hipótesis del resto de acusaciones respecto a que la magistrada-presidente afirmó la existencia de legítima defensa «sin someterlo al jurado»

E. P.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió de asesinato al hombre que mató de una puñalada al exmarido de su ... novia en Purchil (Granada) el día de Navidad de 2020, después de que un jurado popular dictaminara que actuó en legítima defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fiscalía recurre al Supremo la absolución por legítima defensa del acusado del crimen de Purchil

Fiscalía recurre al Supremo la absolución por legítima defensa del acusado del crimen de Purchil