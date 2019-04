Fiscalía mantiene su petición de 22 años para el acusado de matar a su sobrino Un policía vela por el orden en Plaza Nueva, donde los manifestantes pidieron la 'máxima condena« para 'El Chelines' el pasado 1 de abril. / ALFREDO AGUILAR Es juzgado esta semana por un jurado popular acusado de disparar a bocajarro en la sien a su sobrino tras una discusión previa del joven con otros familiares en Granada EFE Jueves, 4 abril 2019, 20:02

La Fiscalía ha mantenido este jueves en sus conclusiones definitivas su petición de 22 años de cárcel para el hombre que es juzgado esta semana por un jurado popular acusado de disparar a bocajarro en la sien a su sobrino tras una discusión previa del joven con otros familiares en Granada.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que durante la cuarta jornada de la vista oral la acusación particular, que representa a la madre de la víctima, también ha mantenido su petición de pena por el asesinato en 27 años de cárcel, mientras que la defensa ha limitado su solicitud a cinco años por homicidio.

La vista oral del juicio ha finalizado este vez jueves, cuando también se ha entregado a los miembros del jurado el objeto del veredicto, que podría conocerse a lo largo de este viernes.

Durante la primera jornada del juicio el acusado declaró que no tenía intención de dañarlo y que el arma que llevaba se disparó accidentalmente cuando la víctima se tiró para él «como un loco».

El acusado Luis C.E. explicó ante el tribunal que, previamente, le habían comunicado por mensajes que la víctima había dado «una paliza» a su mujer y a su hija.

«Cogí un arma por seguridad, cuando hay una pelea no sabes qué te puedes esperar, no tenía intención de hacerle daño», señaló el acusado, que relató que, al llegar al lugar de los hechos, el pasado 22 de febrero de 2017 en la calle Soto de Rojas de Granada, no se esperaba la reacción de su sobrino: «Se tiró para mí como un loco y me dijo que mi mujer era una ruinera», indicó.

«Quería hablar con él, no me dio tiempo a nada», insistió el procesado, que apostilló que no llegó a apuntar a su sobrino político y que el arma, para la que admitió que carecía de permiso, se disparó en uno de los golpes durante el encontronazo.