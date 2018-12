La fiscalía expulsa de internet a un pedófilo que pidió a niñas de Granada fotos desnudas El acusado acepta 16 años de cárcel por 27 delitos, pero no irá a prisión a cambio de que no vuelva a delinquir durante cinco años y desaparezca de todas las redes sociales YENALIA HUERTAS GRANADA Lunes, 31 diciembre 2018, 00:20

La fiscalía de Granada ha logrado expulsar de internet a un activo pedófilo a través de un novedoso acuerdo con su defensa que articula una serie de rígidas medidas que lo mantendrán alejado del ciberespacio una larga temporada. El individuo pidió durante 2013 y 2014 fotos desnudas a once menores tanto de Granada como de otras provincias. En algunos casos consiguió las instantáneas, en otros no y se limitó a mandar a las crías fotos de su pene o imágenes de contenido sexual. En todos, se hizo pasar primero por una joven quinceña gallega llamada 'Daniela' en la red social Tuenti y luego por su supuesto novio 'Daniel'.

En virtud del acuerdo alcanzado y firmado en estos días por el acusado y el ministerio público, a partir de este momento no podrá tener perfil alguno en ninguna red social, tendrá que someterse a un programa de reeducación psicológica o sexual y habrá de pagar una multa de 1.440 euros. Aparte no podrá acercarse ni comunicarse con ninguna de las once jóvenes, de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, con las que contactó entre 2013 y 2014 para pedirles las fotos íntimas.

La aceptación de los hechos y de las medidas pactadas evitará la celebración de un juicio. El caso había aterrizado en el juzgado de lo Penal 6 de la capital y el fiscal del caso ha sido el fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática de Granada, Francisco Hernández Guerrero, según las fuentes judiciales consultadas por IDEAL.

En el escrito conjunto de calificación de la defensa y la fiscalía, que ha sido ya rubricado, el individuo, que era monitor deportivo en Vigo (Galicia), asume ser autor de 27 delitos, por los que la fiscalía fija un total de 16 años de cárcel, una pena que, al aplicarse el Código Penal vigente -más favorable al acusado que el anterior a la reforma de 2015- se reduce a tres años de prisión efectiva. Es decir, aunque haya aceptado todos los delitos, la pena máxima de encierro que cumpliría es la de esos tres años.

Sin embargo, el acusado no pisará la cárcel salvo que cometa «cualquier otro delito, cualquiera que sea su gravedad, contra las personas, honor, libertad o libertad sexual, o cometido por medio informático o telemático» durante los próximos cinco años. Y es que tanto la defensa como la fiscalía han pedido al juez que se le conceda el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, al tener en cuenta, entre otros extremos, sus circunstancias personales actuales.

Los 27 delitos de los que el acusado ha aceptado ser autor son: uno de exhibicionismo, ocho de difusión de material pornográfico, once de 'child grooming' virtual -acoso sexual-, otros tres de acoso sexual a menores y cuatro de amenazas.

La exclusión de las redes sociales del acusado, que no tenía antecedentes penales, supone prácticamente un destierro virtual. El fiscal le prohíbe usar Facebook, Twitter, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Google+ en su caso, Orkut en su caso, Instagram, Snapchat, Pinterest, Youtube y Reddit, «en el sentido de no poder mantener ningún perfil de usuario en las mismas, ni establecer contacto a través de ellas (por medio de perfiles pertenecientes a terceros) con menores de 16 años».

En cuanto a la medida de alejamiento impuesta, prohíbe al acusado acercarse a sus víctimas a menos de 100 metros. No podrá tampoco comunicarse con ellas.

Los hechos que figuran en el escrito conjunto de calificación revelan que el acusado, nacido en los 70, era usuario de una línea telefónica de la que era titular su mujer. Con esa línea estableció conexiones «con chicas menores de edad» haciendo uso de un perfil en Tuenti, en el que se identificaba como la tal 'Daniela' y decía vivir en Pontevedra.

El hombre emitía peticiones de amistad a chicas a las que preguntaba «siempre» su edad. Entablaba conversaciones con ellas como 'Daniela' y les decía que se encontraba «muy sola» en su colegio, que no tenía amigas, y que sólo tenía la amistad de su novio 'Daniel', «quien el pagaba y regalaba ropa y otros objetos por mantener relaciones sexuales o enviarle fotos de contenido sexual». Así, animaba a las chicas a ponerse en contacto con el tal 'Daniel' -que era él también- para beneficiarse como ella. Si no accedían, «procedía a amedrentarlas» indicándoles que difundiría sus fotos por internet entre sus contactos de sus 'coles' o institutos.