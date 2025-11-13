Finalizan las obras del nuevo Punto Limpio de Pulianas ejecutado por Pérez Jiménez

Ya está listo el nuevo punto limpio de Pulianas. Se trata de un proyecto encargado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la ... mejora de la gestión de residuos y el impulso de la economía circular.

Forma parte del Plan de Puntos Limpios de Andalucía. Este plan tiene como objetivo principal extender estas infraestructuras al ámbito rural, donde históricamente la recogida selectiva ha estado menos desarrollada. Cofinanciado con fondos FEADER, este plan se enmarca dentro de la Medida 41 del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIREC) y dentro del Objetivo 21 «Asegurar y mejorar el sistema de recogida separada de los residuos municipales».

Con una inversión total que asciende a 449.961,89 €, incluyendo el proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, se dará servicio a los más de 5.600 ciudadanos del municipio pulianense y favorecerá una mejor gestión de los residuos y la transición hacia un modelo más sostenible y circular.

La ejecución de las obras se ha realizado por parte de la empresa Construcciones Pérez Jiménez, S.L., adjudicataria de las mismas mediante licitación pública en marzo de este año. De la misma forma, la empresa adjudicataria para la dirección de las obras ha sido la UTE Lindeo Ingenieros S.L. y Asitec Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente S.L.P., empresas granadinas que también redactaron el proyecto de este punto limpio.

Esta actuación es una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía con un modelo de desarrollo que conjuga el progreso económico con la protección del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía.

Aunque los retos frente al cambio climático son globales, la circularidad debe empezar en lo local, de la mano de las administraciones siendo objetivo de la Junta de Andalucía acelerar las inversiones para mejorar la recogida de residuos e implantar nuevas recogidas separadas.

Los puntos limpios son instalaciones acondicionadas para la recepción y almacenamiento temporal de residuos domésticos que, por su naturaleza, no pueden ser depositados en los contenedores convencionales situados en la vía pública. Entre estos residuos se incluyen voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, aceites usados, pinturas y otros materiales peligrosos.

El Punto Limpio en Pulianas supondrá una mejora significativa en los sistemas locales de reciclaje y tratamiento de residuos. Los ciudadanos contarán con un espacio adecuado para depositar materiales reutilizables, reciclables o peligrosos, evitando su acumulación inadecuada o el vertido ilegal. No solo contribuirá a la preservación del entorno natural, sino que también fomentará prácticas más sostenibles entre la población, promoviendo una mayor concienciación ambiental y facilitando la participación ciudadana en la gestión responsable de los residuos. En este sentido, hay que tener en cuenta que cada vez es mayor la concienciación ciudadana en la separación de residuos que evita que sean depositados en los contenedores situados en la vía pública.

El nuevo punto limpio, que entrará en funcionamiento próximamente, está estructurado en tres zonas según el tipo de residuo:

•Zona de muelles para residuos voluminosos: restos de construcción y demolición, enseres, chatarra, restos de podas y muebles.

•Estructura cubierta y ventilada para residuos considerados como peligrosos: pilas, pinturas y aceite industrial; así como para los residuos especiales como tóner de impresora, radiografías y aceites vegetales; o almacenamiento de aparatos eléctricos y electrónicos.

•Zona abierta de recogida selectiva: vidrios, envases, textiles y papel/cartón.

El recinto, al que los ciudadanos podrán acceder previo registro, contará con un servicio de vigilancia las 24 horas del día y con personal municipal para atender a los usuarios, facilitarles la información sobre el tipo y la cantidad de residuos admitidos y dónde y cómo deben depositarlos.