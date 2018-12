«El final de la otoñada en el valle del Genil es el inicio de la Navidad» Juan Reyes entre los álamos de la ribera del Genil. Abajo, con sus hijos, en las calles adornadas de Navidad / J. E. GÓMEZ Recuerdos de Navidad Entrevista a Juan Reyes, coordinador de los agentes de Medio Ambiente de Sierra Nevada | Un tiempo que invita a disfrutar del campo, pero en el que debemos extremar su cuidado y protección JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Sábado, 29 diciembre 2018, 00:23

Recuerda su tiempo de adolescencia, cuando cada Navidad caminaba por los paisajes dolomíticos del Trevenque. Ahora, tras estudiar biología y botánica y convertirse en responsable de los agentes ambientales de Sierra Nevada, cree que la Pascua es un tiempo especial para disfrutar de la naturaleza en familia, para hacer ver el valor de los ecosistemas y entender que protegerlos y conservarlos es la clave para garantizarnos un futuro mejor. «No cojas el musgo de acequias y arroyos, no cortes árboles... No alteres la vida silvestre. y desde luego respeta los ecosistemas, cuídalos porque nos va vida en ello».

-¿Cómo siente la Navidad. Le llama la atención de una forma especial?

-Me recuerda a la infancia, a momentos que has vivido, las vacaciones, regalos, los Reyes Magos, la familia fundamentalmente. Recuerdo la infancia, pero también me ha gustado que al tener hijos vuelves a vivir la Navidad como lo hacen los niños .

«Cada 25 de diciembre o uno de enero subía a las cumbres de la baja montaña nevadense»

-Pero tengo entendido que su relación con Sierra Nevada no viene de ahora, y que era la Navidad un momento especial para su 'comunión' con la sierra

-Sí, una de mis costumbres, ya más mayorcito, era utilizar las vacaciones para subir a diferentes zonas de Sierra Nevada, sobre todo en los espacios dolomíticos del Trevenque y la Boca de la Pescá, dejarme llevar por los paisajes. Cada día 25 y el día uno, en lugar de llevar la fiesta hasta las tantas, me levantaba de madrugada para subir a la sierra.

-¿Cuál sería su paisaje de Navidad'

-Al contrario de la imagen estereotipada de nieve e invierno total, creo que el inicio de la Navidad es el final del otoño, por lo que para mí el paisaje de la Navidad en nuestro entorno es, sin duda, la otoñada en el valle del Genil, o incluso entre el Hervidero y el puente de los siete ojos. también junto a la Cortijuela.

Qué la gente tome conciencia de que estamos en un mundo finito, que los recursos son limitados y que hay que tener en cuenta que cada uno, en su pequeña parcela, puede ayudar a la conservación de la naturaleza. Si cada uno redujese mínimamente el impacto sobre la naturaleza, de forma global sería un gran éxito y ayudaría al planeta

-¿Con tus hijos recuperas la Navidad tradicional?

-Vuelves a la infancia. Me gustaría que hicieran lo que me gustaba hacer. El pequeño con tres años ya subió al Trevenque.

-¿Cuál sería tu planta de Navidad?

-Los álamos, chopos, fresnos, arces y las maravillosas arboledas de los bosques de ribera.

-¿Cómo agente de Medio Ambiente, que trasmitirías a la gente para sus paseos por el campo?

-Es cierto que en esta época hay una serie de actividades en el campo que implican cuidados especiales, como la recogida de piñas o de musgos, por lo que tenemos que estar pendientes para evitar daños a la naturaleza. Tenemos que informar del daño que puede hacerse por el hecho de coger musgos, que no está prohibido, pero que tiene consecuencias negativas. Hay muchas opciones realmente sostenibles, la corteza de pino, ramas ya cortadas, césped artificial, piñas caídas... Porque además, una persona cogiendo musgo no es un problema, pero si lo hacen muchas, causan un gran daño al ecosistema.

-¿Cree que deberían extremarse las precauciones en los paseos por el campo?

-Cada vez hay más gente que sale al monte y, por desconocimiento, se puede ver en apuros. La nieve es muy bonita, pero forma parte de un medio hostil y lo que es un día para disfrutar puede terminar mal, hay que disfrutar de la montaña con precaución.