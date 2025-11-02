Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Es hora de pensar en estufas para tu hogar, claves para acertar en la elección

No esperes al último momento y prepara tu casa para el invierno

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:56

A la hora de instalar una estufa hay varias opciones y seguro que te surge la pregunta sobre cuál es la más apropiada. Te contamos ... las ventajas y desventajas para que te sea más fácil decidir. En Comercial Moreno disponen de estufas de pellets y de leña. Estas son sus características.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Es hora de pensar en estufas para tu hogar, claves para acertar en la elección

Es hora de pensar en estufas para tu hogar, claves para acertar en la elección