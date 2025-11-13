La Film Symphony Orchestra trae la magia del cine de animación al Palacio de Congresos con 'Toon Story'

La Film Symphony Orchestra, la orquesta más cinematográfica y deslumbrante del país, vuelve a sorprender con un espectáculo que promete conquistar a todas las generaciones: ... Toon Story. Un homenaje vibrante a las bandas sonoras que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia… y quizás, también nuestra vida.

Bajo la batuta del carismático Constantino Martínez-Orts, 70 artistas —entre músicos, cantantes y un equipo técnico de primera— se unen sobre el escenario para ofrecer una experiencia que trasciende el formato del concierto y se convierte en una celebración total de la emoción. En Oferplan Granada de IDEAL ya están disponibles entradas para su concierto de Granada a un precio exclusivo por tiempo limitado. No te quedes sin ellas.

El 14 de diciembre a las 18:30 horas, el Palacio de Congresos de Granada se transformará en un universo de color, ritmo y nostalgia. Desde la dulzura de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, hasta la épica adrenalina de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke. Y, por supuesto, no faltarán los clásicos que definieron una era: El Rey León, Toy Story, Shrek, Monstruos S.A. y muchas más.

Cada acorde será una invitación a revivir momentos que creías olvidados, cada nota una puerta abierta a la imaginación. Toon Story no es solo música: es un espectáculo visual y sensorial donde la orquesta se funde con la narrativa cinematográfica para crear algo absolutamente mágico.

Entre luces, proyecciones y voces que acarician la memoria colectiva, el público será testigo de cómo la música de animación —esa que nos hizo soñar frente a una pantalla— cobra nueva vida en directo. La orquesta se convierte en narradora de historias, en vehículo de emoción, en un puente entre generaciones.

