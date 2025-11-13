Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Film Symphony Orchestra trae la magia del cine de animación al Palacio de Congresos con 'Toon Story'

Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, más de setenta artistas llenarán el Palacio de Congresos el próximo 14 de diciembre con las bandas sonoras más inolvidables del cine de animación, desde El Rey León hasta Toy Story. Una cita para revivir, con música y nostalgia, las películas que marcaron a varias generaciones.

IDEAL

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:28

La Film Symphony Orchestra, la orquesta más cinematográfica y deslumbrante del país, vuelve a sorprender con un espectáculo que promete conquistar a todas las generaciones: ... Toon Story. Un homenaje vibrante a las bandas sonoras que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia… y quizás, también nuestra vida.

