La Film Symphony Orchestra trae la magia del cine de animación al Palacio de Congresos con 'Toon Story'
Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, más de setenta artistas llenarán el Palacio de Congresos el próximo 14 de diciembre con las bandas sonoras más inolvidables del cine de animación, desde El Rey León hasta Toy Story. Una cita para revivir, con música y nostalgia, las películas que marcaron a varias generaciones.
IDEAL
Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:28
La Film Symphony Orchestra, la orquesta más cinematográfica y deslumbrante del país, vuelve a sorprender con un espectáculo que promete conquistar a todas las generaciones: ... Toon Story. Un homenaje vibrante a las bandas sonoras que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia… y quizás, también nuestra vida.
Bajo la batuta del carismático Constantino Martínez-Orts, 70 artistas —entre músicos, cantantes y un equipo técnico de primera— se unen sobre el escenario para ofrecer una experiencia que trasciende el formato del concierto y se convierte en una celebración total de la emoción. En Oferplan Granada de IDEAL ya están disponibles entradas para su concierto de Granada a un precio exclusivo por tiempo limitado. No te quedes sin ellas.
El 14 de diciembre a las 18:30 horas, el Palacio de Congresos de Granada se transformará en un universo de color, ritmo y nostalgia. Desde la dulzura de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, hasta la épica adrenalina de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke. Y, por supuesto, no faltarán los clásicos que definieron una era: El Rey León, Toy Story, Shrek, Monstruos S.A. y muchas más.
Cada acorde será una invitación a revivir momentos que creías olvidados, cada nota una puerta abierta a la imaginación. Toon Story no es solo música: es un espectáculo visual y sensorial donde la orquesta se funde con la narrativa cinematográfica para crear algo absolutamente mágico.
Entre luces, proyecciones y voces que acarician la memoria colectiva, el público será testigo de cómo la música de animación —esa que nos hizo soñar frente a una pantalla— cobra nueva vida en directo. La orquesta se convierte en narradora de historias, en vehículo de emoción, en un puente entre generaciones.
