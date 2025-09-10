Las Fiestas de Ogíjares se consolidan como todo un referente en Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:14 Compartir

El alcalde Ogíjares, Estéfano Polo Segura, ya cuenta las horas para el arranque oficial de las Fiestas de su pueblo, que desarrollarán desde mañana jueves hasta el día 15. Reconoce con legítimo orgullo que es «muy buen cachurro», pero también un alcalde que vela porque todo salga perfecto. Siempre «con mucha responsabilidad, coherencia y sensatez».

Estos días grandes de septiembre le recuerdan a su infancia, «cuando cogía su bicicleta y se iba donde montaban los cacharritos y la verbena». Por ello, sigue percibiendo el olor a las fiestas con mucha ilusión, cariño y muy buenos recuerdos».

En calidad de alcalde «hay que estar pendiente de todo». No sólo de los cinco días de fiesta, sino también de todos los preparativos. «En nuestro caso, llevamos diez meses organizándolo todo y estas dos últimas semanas han sido súper intensas».

Ante todo, hay que velar «por la seguridad de todos nuestros vecinos» y a partir de ahí, que todo «salga de diez, como se ha hecho con gran trabajo hasta ahora».

Gracias a ese esfuerzo, las Fiestas de Ogíjares tienen «mucha calidad». En primer lugar por su recinto ferial, donde no hay ni una mota de polvo y abundan los jardines, las zonas verdes, los bancos para el descanso, adoquines y fuentes ornamentales. A la comodidad del recinto ferial, se une «la calidad máxima que ofrecen, todos los chiringutios».

Una vez más, la programación ofertada vuelve a tener una gran acogida por ser «diversa y adaptada a todas las edades, desde los más pequeños a los jóvenes, la mediana edad, los adultos y los mayores».

Ogíjares se ha ganado por derecho propio ser una de las Fiestas «más reconocidas y espectaculares» de la provincia granadina. Un éxito que ha sido posible gracias al cuidado que se ha puesto en ellas durante casi 250 años. Para encontrar su origen hay que remontarse a aquellas primeras celebraciones de septiembre en honor al Cristo de la Expiración, cuando acaban los trabajos de recogida de la uva en las muchas parras de la tierra. La convivencia de los vecinos en torno al vino que hacían y las chacinas que compartían representa el germen de las actuales fiestas. Por ello, « vienen desde antaño, aunque seamos un pueblo muy moderno.

En referencia a la programación de este año, la gran apuesta pasa nuevamente por una gran oferta musical como Villa de la Música que es Ogíjares. En ella destaca la enorme expectación que ha despertado el regreso a Granada después de cuatro años de una artista tan reconocida como Marta Sánchez y el enorme esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para que este reencuentro tenga lugar en Ogíjares.

Además de todos los conciertos que integran la agenda, hay que resaltar igualmente el atractivo de las orquestas, como la Maxims Show, y la música que puede escucharse en la Feria de Día, interpretada por grupos de gran nivel.

Otros imprescindibles para el alcalde son la paella tradicional del domingo y la Romería del lunes, «recuperadas por nosotros», las carreras de cintas en moto, a caballo y en bici, los espectáculos infantiles, el pasacalles, los sanfermines, con una gran repercusión, las actividades acuáticas y las deportivas, entre otras muchas propuestas atractivas.

Para Estéfano Polo supone «todo un honor y un lujo» que Antonio González, vecino de la localidad desde hace de 50 años y Hermano Mayor de Nuestra Señora de las Angustias, sea este año el encargado de pregonar las fiestas.

Siempre son especiales, pero este año lo serán aún más por la coincidencia del domingo 14 de septiembre con la celebración del día del Cristo de la Expiración. «Esto no volverá a pasar hasta el 2032», explica el alcalde. «Es un año grande» y por este motivo viene como novedad una banda de cornetas y tambores de María Santísima de la Cabeza de Exfiliana, que se unirá a la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares».

Gracias a estas Fiestas y el trabajo desempeñado a lo largo de todo el año «Ogíjares está de moda. Somos un referente de avance, futuro, modernización y adaptación a los nuevos tiempos en el área metropolitana. Llevo 6 años luchando para estar a la vanguardia de la sociedad y lo estamos consiguiendo. Cambios significativos que se ven perfectamente y que nos señalan como municipio referente en la provincia de Granada.

Ampliar Programa de actos MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE 12:00 h. Programa de radio en directo de la Cadena Ser. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco-Puerta del Ayuntamiento. 21:00 h. Fiesta del pasodoble. Especial Cena para Mayores de Ogíjares, amenizada con música en vivo. Lugar: Plaza Federico García Lorca. 23:00 h. Elección del Súper Abuelo y la Súper Abuela 2025. JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 09:00 h. Repique de campanas y chupinazo. 09:15 h. Campeonato de Petanca. Lugar: Recinto Ferial. 09:30. Tradicional y Popular Diana Floreada, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares. Lugar: Salida Plaza Juez Manuel Blanco (Puerta del Ayuntamiento). 10:00 h. Especial desayuno para mayores. Lugar: Recinto Ferial. 12:00 h. Programa de radio en directo de Onda Cero. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco. 17:30 h. Pasacalles infantil con las Reinas, Damas y Mister. Lugar: salida Plaza Baja, calle Real Baja hasta Plaza Alta. 18:15 h. Merienda para l@s niñ@s. Lugar: Plaza Alta. 18:30 h. Espectáculo Infantil 'Tararos Rock'. Lugar: Plaza Alta. 19:00 a 20:00 h. Feria inclusiva, sin ruidos para los pequeñ@s con trastorno del espectro autista. Lugar: Recinto Ferial. 20:45 h. Pregón Oficial de las Fiestas de Ogíjares 2025, a cargo del vecino de la localidad Antonio González Martín, Hermano Mayor de la Muy Antigua, Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco. 21:00 h. Concierto de inauguración de las Fiestas por la 'BSMO'. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco. 21:30 h. Pasacalles oficial y alumbrado del Real de la Feria. Lugar: Salida Plaza Juez Manuel Blanco (Puerta del Ayuntamiento). 21:45 h. Bienvenida de 'Transformers' en nuestra Feria. Lugar: Recinto Ferial. 22:00 h. Coronación de las Reinas, Damas y Mister de las Fiestas 2025. Lugar: Recinto Ferial. 22:25 h. Chupinazo y Castillo de inauguración de Fiestas 2025. Lugar: Recinto Ferial. 22:30 h. Comienza la Fiesta con la Orquesta Roma. Lugar: Recinto Ferial. 23:30 h. Concierto de 'El Balilla' con su Gira World Flamenco Tour 2025. Lugar: Recinto Ferial. 01:30 h. Continua la Fiesta con la Orquesta Roma. Lugar: Recinto Ferial. VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE 09:00 h Repique de campanas y chupinazo. 09:30 a 12:00 h. Orientación a la tercera edad. Desayuno saludable para todos los asistentes. Impartido por Cruz Roja. Lugar: Plaza Alta. 11:00 h. Torneo de Padel 'Fiestas Ogíjares'. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo de Loma Linda. 14:00 h. Feria de Día. Lugar: Recinto Ferial. 14:30 h. 'Con un par de huevos'. Degustación de huevos fritos. Lugar: Recinto Ferial. 17:30 h. Sanfermines. Lugar: Salida Plaza Juez Manuel Blanco hasta el Recinto Ferial. 18:45 h. Magia Potagia 'Mago Pedro Lucas'. Lugar: Recinto Ferial. 19:00 h. Frontenis. Lugar: Polideportivo de Loma Linda. 20:00 h. Gran partido de fútbol Barça-Madrid. Aficionados de más de cuarenta años. Lugar: Polideportivo de Loma Linda. 20:30 h. Actuación de baile flamenco del alumnado de la EMMDO . A cargo de la profesora Eva Esquivel. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco. 20:30 a 23.30 h. Charanga 'Vaso largo band'. Animación por las calles, plazas y bares del pueblo. 23.30 h. Actuación estelar de la Orquesta Vintash. Lugar: Recinto Ferial. 01:30 h. 'Dj Batanero' en concierto. Lugar: Recinto Ferial. 03:00 h. Continúa la Fiesta con la Orquesta Vintash. Lugar: Recinto Ferial. SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE 09:30 h. Repique de campanas y chupinazo. 09:45 h. Tradicional y popular Diana Floreada a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares. Salida: Centro Cívico - Loma Linda. 10:00 h. Campeonato de Rentoy, Dominó y Mus. IX Memorial Agustín Beltrán Durán. Lugar: Recinto Ferial. 10:15 h. Tiro con arco. Organiza Club Arqueros de la Alhambra. Lugar: Parking Centro de Salud. 10:30 h. Zumba acuático. Lugar : Piscina Municipal 10:30 h. Concurso de pintura infantil (De 3 a 12 años). Desayuno saludable para todos l@s participantes. Lugar: Plaza Federico García Lorca. 11:00 h. Torneo de Padel 'Fiestas Ogíjares'. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo de Loma Linda. 11:30 h. Carreras de cintas en bici para niñ@s. Desayuno saludable para todos l@s participantes. Lugar: Plaza Baja. 11:30 a 14:30 h. Súper tren turístico patrimonial. Recorrido especial por las calles de Ogíjares. Gratuito. Lugar de Salida: Recinto Ferial. 12:30 a 14:30 h. Fiestas de hinchables y agua. Lugar: Recinto ferial. 12:30 a 15:30 h. Charanga 'Vaso Largo Band'. Animación por las calles y plazas del pueblo. 14:00 h. Feria de Día. 16.00 h. Grupo Flamenco Fusión 'Sensi Martos'. Lugar: Recinto Ferial. 17:00 h. V Concurso de 'Lanzamiento de huesos de aceituna'. Lugar: Recinto Ferial. 17:30 h. V Carrera de camareros de los Chiringuitos de las Fiestas. Lugar Recinto Ferial. 17:30 a 20.30 h. Súper Tren Turístico Patrimonial. Lugar de Salida: Recinto Ferial. 18:00 h. Súper Fiesta de la espuma y deslizante acuático. Lugar: Recinto Ferial. 18:15 h. Carreras de cintas a caballo. Lugar: Loma Linda (Zona de las canteras). 18:30 h. Tradicionales carreras de cintas en moto. Lugar: Parque de Los Planetas (Calle Júpiter). 18:00 a 21:00 h. El Grand Prix. Lugar: Polideportivo de Loma Linda 20:30 h. Exhibición del Club de Gimnasia Rítmica Ogíjares. Lugar: Plaza Juez Manuel Blanco. 23:30 h. Actuación de la Súper Orquesta Maxims Show. Lugar: Recinto Ferial. 01:30 h. 'Estela Trujillo' en concierto. Lugar: Recinto Ferial. 03:00 h. Continúa la Fiesta con la Súper Orquesta Maxims Show. Lugar: Recinto Ferial. DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE 11:00 h. Diana Floreada y Repique de campanas en honor al Cristo de la Expiración. Salida: Ermita Ecce Horno. 11:00 a 14:00 h. Súper Pista de Karts. Lugar: Recinto Ferial. 11:00 h. Torneo de Pádel 'Fiestas Ogíjares'. Lugar: Pistas de pádel del Polideportivo de Loma Linda. 11:30 a 14.30 h. Súper Tren Turístico Patrimonial. Salida: Recinto Ferial. 12:00 h. Misa en honor al Santísimo Cristo de la Expiración. Lugar: Iglesia de Santa Ana. 14:00 h. Feria de Día. 14.15 h. Actuación del Coro Rociero 'Canela en Rama' de Ogíjares. Lugar: Recinto Ferial. 15:00 h. Tradicional paella popular. Lugar: Recinto Ferial. 15:30 h. Flamenquito del bueno para bailar con el grupo 'Los Tuerca'. Lugar: Recinto Ferial. 16: 30 h. Fiesta de la espuma y deslizante acuático. Lugar: Recinto Ferial. 20:00 h. Magna Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Expiración. Acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares. Salida: Iglesia de Santa Ana -Lugar Bajo. Abriendo calle, acompaña la banda de tambores y cornetas de María Santísima de la Cabeza de Exfiliana. 22:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales. Lugar: Plaza Alta. 22:30 h. Actuación de DJ Kokodrilo. Lugar: Recinto Ferial. 00:30 h. Actuación de la Orquesta Tentación. Lugar: Recinto Ferial. LUNES 15 DE SEPTIEMBRE Día del niñ@ en las atracciones del Recinto Ferial. 11:00 h. Romería al Río Dílar. 14:00 h. II Concurso de Tortilla de 'Papas' y Sangría. Lugar: Explanada principal del río. 14:30 h. Degustación de pan con uvas y queso 'Que saben a beso'. Lugar: Explanada principal del río. 16:00 h: Subida al palo jamonero. Lugar: Explanada principal del río. 17:00 H: Carrera tradicional de mujeres casadas. Lugar: Explanada principal del río. 17:15 h. Degustación de piononos. Lugar: Explanada principal del río. 17:30 H. Carrera de sacos infantil y juvenil. Lugar: Explanada principal del río. 18:30 h. Regreso de la Romería. Salida para Ogíjares. 19:00 h. Día del niñ@ en las atracciones del Recinto Ferial. Precios populares en los columpios. Lugar: Recinto Ferial. 19:00 a 20:00 h.: Feria inclusiva, sin ruidos para l@s niñ@s con trastorno del espectro autista. Lugar: Recinto Ferial. 22:00 h. Actuación de la Orquesta Odysseus. Lugar: Recinto Ferial. 23:00 h. Espectacular y gran concierto de Marta Sánchez. Lugar: Recinto Ferial. 00:30 h.: Continúa la Fiesta con la Orquesta Odysseus. Lugar: Recinto Ferial. 00:45 h. Traca fin de Fiestas. Lugar: Recinto Ferial.