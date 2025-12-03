La Fiesta 'Tardeo Granada' en Vogues: un clásico urbano
Esta sala no es solo un espacio: es un icono que ha marcado generaciones de la escena alternativa. Cada sábado de diciembre, la ciudad se transforma y la tarde se convierte en un ritual donde música, estilo y buen rollo se encuentran.
IDEAL
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:39
Diciembre se vive de otra manera. Las tardes de sábado en Granada ya no son simplemente horas que transcurren, sino experiencias urbanas llenas de música ... indie, energía cosmopolita y encuentros inesperados.
La Fiesta Tardeo Granada en Sala Vogues es todo un clásico, un espacio icónico que ha definido generaciones de la escena alternativa. Con su atmósfera inconfundible, su historia y su estilo, Vogues se convierte en el escenario perfecto para un plan que combina música, buen ambiente y estética urbana.
Para quienes buscan lo diferente, lo auténtico y aquello de lo que todos hablarán mañana, Vogues se ha transformado en el lugar de referencia. Aquí se mezclan la mejor música, la mejor compañía y el buen rollo, en un ritual urbano que redefine la manera de disfrutar la ciudad. Este año consigue tus entradas en Oferplan Granada de IDEAL para todos los tardeos de diciembre a un precio exclusivo que incluye tardebuena. No te lo pierdas
Hubo un tiempo en que la noche lo era todo. Cenas tardías, sobremesas interminables y cócteles que derivaban en discotecas hasta el amanecer eran el plan perfecto. Pero las cosas han cambiado, y Granada lo ha entendido bien. El tardeo llegó para quedarse, proponiendo una nueva forma de vivir la ciudad sin esperar al ocaso. Lo que comenzó como una alternativa diurna a las largas noches de fiesta se ha consolidado como un fenómeno imparable: las tardes largas se convierten en encuentros que enlazan la comida con las primeras copas, transformando la manera de socializar y descubrir la ciudad.
Vogues no es solo un espacio, sino un manifiesto urbano: una invitación a saborear la tarde, a disfrutar la música y a dejarse llevar por la ciudad que nunca deja de sorprender.
