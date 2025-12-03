La Fiesta 'Tardeo Granada' en Vogues: un clásico urbano

Diciembre se vive de otra manera. Las tardes de sábado en Granada ya no son simplemente horas que transcurren, sino experiencias urbanas llenas de música ... indie, energía cosmopolita y encuentros inesperados.

La Fiesta Tardeo Granada en Sala Vogues es todo un clásico, un espacio icónico que ha definido generaciones de la escena alternativa. Con su atmósfera inconfundible, su historia y su estilo, Vogues se convierte en el escenario perfecto para un plan que combina música, buen ambiente y estética urbana.

Para quienes buscan lo diferente, lo auténtico y aquello de lo que todos hablarán mañana, Vogues se ha transformado en el lugar de referencia. Aquí se mezclan la mejor música, la mejor compañía y el buen rollo, en un ritual urbano que redefine la manera de disfrutar la ciudad. Este año consigue tus entradas en Oferplan Granada de IDEAL para todos los tardeos de diciembre a un precio exclusivo que incluye tardebuena. No te lo pierdas

Hubo un tiempo en que la noche lo era todo. Cenas tardías, sobremesas interminables y cócteles que derivaban en discotecas hasta el amanecer eran el plan perfecto. Pero las cosas han cambiado, y Granada lo ha entendido bien. El tardeo llegó para quedarse, proponiendo una nueva forma de vivir la ciudad sin esperar al ocaso. Lo que comenzó como una alternativa diurna a las largas noches de fiesta se ha consolidado como un fenómeno imparable: las tardes largas se convierten en encuentros que enlazan la comida con las primeras copas, transformando la manera de socializar y descubrir la ciudad.

Vogues no es solo un espacio, sino un manifiesto urbano: una invitación a saborear la tarde, a disfrutar la música y a dejarse llevar por la ciudad que nunca deja de sorprender.