Estos son los festivos locales que habrá en 2019 en toda la provincia de Granada En la capital, el 2 de enero volverá a ser festivo en lugar del 15 de septiembre, Día de la Virgen de las Angustias Á. L. Viernes, 21 diciembre 2018, 10:09

El calendario laboral del año 2019 empieza en apenas unos días y con el cambio de año también se modifican muchas cosas. Entre ellas, los festivos del calendario que afectarán a trabajadores y estudiantes de Selectividad cara a los próximos 12 meses. La Junta de Andalucía a través de su Boletín Oficial (BOJA) ha publicado el listado definitivo de los festivos locales de cada municipio.

Los festivos publicados afectan a cada municipio de cada provincia andaluza que los tengan fijados y que quedan reflejados en el próximo calendario laboral. En cada una de las poblaciones está previsto dos días de fiesta. Así, según lo publicado en el BOJA, los festivos de la provincia de Granada se pueden consultar aquí.

Los festivos

No obstante, detallamos a continuación los festivos locales de alguno de los municipios con más población de la provincia granadina:

-Granada: 2 de enero y 20 de junio

-Motril: 3 de mayo y 24 de junio

-Loja: 25 de abril y 29 de agosto

-Guadix: 25 de enero y 9 de agosto

-Baza: 3 de mayo y 4 de diciembre

-Armilla: 15 de mayo y 20 de junio

-Maracena: 12 de abril y 16 de agosto

-La Zubia: 16 de mayo y 20 de junio

-Salobreña: 24 de junio y 7 de octubre

-Alhama de Granada: 11 de marzo y 12 de abril

-Almuñécar: 19 de marzo y 24 de junio

-Albolote: 25 y 26 de julio

De ese listado, cabe destacar los días que afectan a la capital. Por ejemplo, un año más el 2 de enero, el Día de la Toma de Granada volverá a ser festivo. Lo mismo sucederá con el 20 de junio, fecha en la que se celebra el Corpus, es decir, en esa fecha será la Feria.

Con respecto a años anteriores, en la capital volverá a suceder que la Festividad de la Virgen de las Angustias que se celebra cada 15 de septiembre no será festivo. En lugar de esa fecha, lo será el 2 de enero. Algo que no siempre sucede porque cuando el 2 de enero ha caído en domingo se ha aprovechado esa circunstancia para que el 15 de septiembre fuese festivo. Eso no podrá suceder hasta 2022.

Además, como se puede observar, en los pueblos costeros será festivo común el 24 de junio. Esto es debido a que ese día se celebra San Juan, o lo que es lo mismo, el día después de la noche más corta del año que es una celebración muy habitual en las poblaciones de costa.

Los festivos locales detallados en este artículo y los publicados en el BOJA se suman a los festivos nacionales y regionales que tendrán lugar en 2019. Días como Año Nuevo, Jueves y Viernes Santo o el Día de la Constitución se sumarán a su vez al 28 de febrero, Día de Andalucía.