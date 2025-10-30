Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

La ciudad de Granada acoge este fin de semana una de sus citas culturales más singulares y esperadas, el Festival Japonés Matsuri, que pondrá el ... broche de oro a la 14 Semana de Japón en Granada, que aúna tradición, tecnología, gastronomía y ocio.

El evento, organizado por la Asociación Cultural CrossOver con el apoyo del Ayuntamiento de Granada a través de las Concejalías de Cultura y Juventud, se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en la Plaza Bib-Rambla, convirtiendo este emblemático espacio en un punto de encuentro entre las culturas de Europa y Asia.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha destacado «la importancia de este festival como ejemplo de la diversidad cultural que define a Granada y de su apertura al mundo. Granada ha sido históricamente un puente entre civilizaciones, un lugar donde el arte, la palabra y el conocimiento se encuentran».

«Esta Semana de Japón no solo acerca una cultura fascinante a nuestra ciudad, sino que refuerza nuestra proyección internacional y el trabajo que realizamos cada día para que Granada sea Capital Europea de la Cultura en 2031», ha agregado.

El festival se presenta como una experiencia inmersiva que combina tradición, gastronomía, arte, tecnología y ocio. Durante el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de actividades como la ceremonia del té, talleres de kimono, cocina japonesa, origami, realidad virtual, sumo y taikos, además de exhibiciones musicales, concursos y un desfile de moda japonesa.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será el sorteo gastronómico 'Granada 2031', una iniciativa conjunta con la Concejalía de Cultura que busca fortalecer la unión entre la cultura nipona y la riqueza culinaria granadina.

Comida y cultura

Nueve restaurantes locales ofrecerán experiencias gastronómicas para los participantes, poniendo en valor la gastronomía como expresión cultural y motor de identidad.

Ferreira ha subrayado además el valor educativo y participativo del evento, «este festival es un ejemplo de cómo la cultura puede unir generaciones, conectar mundos y despertar la curiosidad. Desde los talleres infantiles hasta las experiencias tecnológicas, la Semana de Japón demuestra que Granada es una ciudad abierta, viva y capaz de dialogar con las culturas del mundo desde el respeto y la creatividad».

El Festival Matsuri contará con una programación ininterrumpida el sábado 1 de noviembre, de 11,00 a 21,00 horas, y el domingo 2, de 11,00 a 18,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.