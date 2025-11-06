Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cocinero Ferrán Adrià ha participado hoy en una conferencia impartida en la UGR de la mano de Telefónica. R. A.

Ferrán Adrià, en Granada: «No puedes montar un bar de tapas sin tener un plan de empresa»

El cocinero, embajador de Telefónica, ha participado esta mañana en una conferencia sobre innovación y creatividad en la Universidad de Granada

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

«Tú no puedes montar un bar de tapas sin un plan de empresa», así lo ha afirmado esta mañana Ferrán Adrià, que visita la ... ciudad, para hablar a estudiantes de la UGR sobre innovación y creatividad, enmarcada en la gira 'Conecta Innovación: universidad, empresa y futuro', de la red de cátedras de Telefónica. Será la única parada en Andalucía. Adrià ha resaltado la importancia de la innovación a la hora de poner en marcha cualquier tipo de negocio y ha dicho que su intención es «compartir» más que enseñar.

