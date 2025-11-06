Ferrán Adrià, en Granada: «No puedes montar un bar de tapas sin tener un plan de empresa»

«Tú no puedes montar un bar de tapas sin un plan de empresa», así lo ha afirmado esta mañana Ferrán Adrià, que visita la ... ciudad, para hablar a estudiantes de la UGR sobre innovación y creatividad, enmarcada en la gira 'Conecta Innovación: universidad, empresa y futuro', de la red de cátedras de Telefónica. Será la única parada en Andalucía. Adrià ha resaltado la importancia de la innovación a la hora de poner en marcha cualquier tipo de negocio y ha dicho que su intención es «compartir» más que enseñar.

Adrià ha recordado que él dejó los negocios hace muchos años y que ahora desde su fundación su función es ayudar. El conferenciante ha considerado que en España hay cosas que mejorar. «Ser incómodo es muy importante. La innovación va muy unida a cuestionarse todo y a ser analista», ha precisado. En este punto, ha asegurado que la educación en gestión financiera «casi no existe». «¿Vosotros cuando erais pequeños hablábais de dinero? No, en casa no se habla ni de sexo ni de dinero. Queda mal. Y esto es uno de los retos que tiene la sociedad española», ha dicho.

El que fuese considerado el mejor cocinero del mundo ha considerado que el hecho de que una empresa, aunque sea pequeña, no tenga un control presupuestario «es una locura». En cualquier caso, ha afirmado que la situación es positiva y que la gente joven cada vez es más consciente de que si quieres montar un restaurante tienes que saber de cocina pero también de números y tener claro que la relevancia de la innovación. «No todo el mundo tiene que innovar al máximo nivel, pero sí tener actitud innovadora», ha asegurado. «Lo que funciona, normalmente, no es la innovación disruptiva. Es la innovación amable», ha apostillado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha asegurado que es «una gran satisfacción» acoger un evento como este. «Telefónica con su red de cátedras pone en marcha empresas en los que se mira al futuro», ha dicho. Mercado ha resaltado que la UGR, que va a cumplir cinco siglos de historia, lleva en su ADN combinar lo tradicional con la innovación en cada una de sus actividades.

Asimismo, Joaquín Segovia, director territorial de Telefónica, ha indicado que esta actividad se enmarca dentro de la cátedra de la compañía con la UGR y ha resaltado que conectar la innovación con los jóvenes estudiantes y conectar la universidad con el mundo empresarial es lo que garantiza un futuro de éxito. Ha adelantado, además, que por la tarde se producirá un encuentro entre el cocinero y varias startups.