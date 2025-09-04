Fermasa, el corazón económico de Granada abre una nueva etapa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:54 Compartir

En Armilla siempre hemos entendido que Fermasa es mucho más que un recinto ferial. Es un espacio donde se cruzan las ideas, los proyectos y las oportunidades.

Durante décadas ha acogido ferias y encuentros que han marcado la vida económica y social de nuestra provincia. Hoy, con paso firme, se abre una nueva etapa que consolida a Fermasa como el gran motor económico de Granada y su área metropolitana.

Hace unas semanas mantuve una reunión con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. AIIí trasladamos la disposición de Armilla y de Fermasa a participar activamente en los grandes proyectos que tiene por delante la Universidad, desde la celebración del V Centenario hasta su papel central en la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura. Fermasa se ofrece como espacio idóneo para acoger actividades, congresos y exposiciones vinculadas a estas conmemoraciones.

La colaboración con la Universidad es estratégica, porque une el conocimiento con la capacidad de organizar grandes citas, y abre la puerta a provectos de fu turo tan relevantes como el acelerador de partículas Ifmif Dones que situará a Granada en el mapa científico mundial.

En paralelo, el Ayuntamiento de Armilla ha iniciado con la Cámara de Comercio Granada un camino de colaboración que marcara un antes y un después. La incorporación de la Institución empresarial a la gestión de Fermasa permitirá reforzar el papel de la feria en la economía provincial y garantizar que siga siendo un espacio competitivo dentro del mapa ferial español. Como señaló el presidente de la Cámara, Gerardo Cuerva, Fermasa genera sinergias y oportunidades de negocio, y con esta alianza damos un paso decisivo para competir en igualdad de condiciones con otros recintos de referencia en Andalucía y en España.

Estas dos alianzas simbolizan el salto adelante que Fermasa necesitaba. Un salto que conecta la feria con el mundo académico y con el tejido empresarial garantizando que cada evento que se celebre en Armilla tenga un impacto real en la creación de riqueza y empleo en nuestra provincia.

Ese impulso se materializará muy pronto con la celebración del FLASH! Fest, el primer encuentro nacional de creadores y creadoras de contenido digital turístico, gastronómico y cultural. Durante el Primer fin de semana de octubre Armilla se convertirá en el epicentro de las nuevas formas de comunicación. Los principales influencers del país compartirán espacio con empresas e instituciones que cada año participan en nuestras ferias Sabores de Nuestra Tierra y de los Pueblos. Gastronomía, turismo y cultura se unirán en un mismo escenario para generar sinergias, atraer talento y proyectar la imagen de Granada al exterior.

La apuesta por el FLASH! Fest refleja la voluntad de Armilla de situarse a la vanguardia de la innovación y la creación. Conectar la tradición ferial de Fermasa con el dinamismo del mundo digital es abrir una ventana al futuro. Un futuro en el que Armilla quiere seguir liderando, con la vista puesta en una Granada más conectada, más innovadora y con más oportunidades para todos.