Las ferias de los Pueblos y Sabores de Nuestra Tierra crecen en su décimo aniversario con Sevilla, Jaén y Faro como grandes novedades

La Feria de Muestras de Armilla (FERMASA) celebrará los próximos 3, 4 y 5 de octubre una edición muy especial con motivo del décimo aniversario de la Feria de los Pueblos y la Feria Sabores de Nuestra Tierra. Ambas citas, que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, reunirán junto a la Feria General de Muestras a cerca de 200 empresas, diputaciones y ayuntamientos, consolidándose como el evento multisectorial de referencia en Andalucía.

Este aniversario llega marcado por tres grandes incorporaciones: las diputaciones de Sevilla y Jaén, que se suman con sus propuestas gastronómicas Sabores de Sevilla y Degusta Jaén, y la participación internacional de Faro (Portugal) en la Feria de los Pueblos.

La Feria de los Pueblos mostrará lo mejor de la oferta turística de municipios como Martos, Mula, Valle del Almanzora, Cuevas del Becerro y numerosos rincones de la provincia de Granada. Entre ellos destacan el Consorcio Vega Sierra Elvira, el Patronato Provincial de Turismo, Cúllar, Benamaurel, La Zubia, Huétor Vega, Cájar, Monachil, Láchar, Valle de Lecrín, Gor, Maracena, Gorafe y Salar.

Como novedad, la ciudad portuguesa de Faro enriquecerá el programa con su patrimonio y atractivos turísticos. Algunos de los municipios traerán consigo degustaciones de platos típicos y actividades culturales, desde los bailes regionales de Santa Fe hasta la exposición de las fiestas de Moros y Cristianos de Benamaurel.

Teruel repite un año más y volverá a deleitar a los visitantes con los sabores de su reconocida gastronomía, con especial protagonismo para su jamón.

Por su parte, la Feria Sabores de Nuestra Tierra cumple diez años como escaparate gastronómico único. La incorporación de Sabores de Sevilla y Degusta Jaén refuerza el carácter andaluz de la cita, que contará también con la presencia habitual de Teruel. La cocina de esta zona del Pabellón 2 permanecerá en funcionamiento durante todo el día, ofreciendo degustaciones constantes de productos tradicionales y gourmet.

Además, el espacio Alimentos de Granada se estrena en esta décima edición con siete empresas provinciales: Roscos Bonachera, Cerveza Selva GR, Bodegas Anchurón, Lucio Millenium, Aceite Bio Vergara, Villa Frutas Tropicales y Mielería La Duquesa.

La dimensión multisectorial estará representada en la 47ª edición de la Feria General de Muestras, instalada en el Pabellón 1 y la zona exterior, donde empresas de distintos sectores presentarán sus últimas novedades y propuestas innovadoras. Este año, entre los expositores se encontrarán compañías de energía solar, decoración y regalos, además de numerosas empresas emprendedoras para las que Fermasa se convierte en un espacio idóneo donde darse a conocer y establecer contactos.

A esta programación se suman dos actividades paralelas que completan la oferta: Flash! Fest, I Encuentro de Creadorxs de Contenido de turismo, gastronomía, cultura y lifestyle, y The Burger Cup Flash Edition, que traerá hasta Armilla a 5 de las mejores hamburgueserías de España.

El acceso a las ferias tiene un coste de 3 euros, pero Fermasa ofrece una entrada bonificada de sólo 1 euro en sus redes sociales. Además, se han distribuido 200.000 invitaciones gratuitas en todos los ayuntamientos de la provincia. El horario será de 11.00 a 21.00 horas el viernes y sábado, y de 11.00 a 19.00 horas el domingo.