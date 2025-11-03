Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado en el que ha quedado el interior del bloque S. M

Los fectados por la explosión de Atarfe: «No podemos volver a casa, no tenemos ni ventanas»

Un perito evalúa este lunes los daños en los domicilios, ya que la deflegración afectó también a la instalación eléctrica del edificio

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:47

Los vecinos de la urbanización de Atarfe desalojados el pasado jueves no han podido volver aún a sus casas y tampoco lo harán en los ... próximos días. Así lo afirmaron ayer los afectados a IDEAL, que contaron que este lunes un perito acudió a las instalaciones para evaluar el estado de los domicilios tras la deflagración que tuvo lugar la tarde del jueves en el residencial Hadira Elvira, situado en la calle Alcoholera.

