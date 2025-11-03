Los fectados por la explosión de Atarfe: «No podemos volver a casa, no tenemos ni ventanas»

Los vecinos de la urbanización de Atarfe desalojados el pasado jueves no han podido volver aún a sus casas y tampoco lo harán en los ... próximos días. Así lo afirmaron ayer los afectados a IDEAL, que contaron que este lunes un perito acudió a las instalaciones para evaluar el estado de los domicilios tras la deflagración que tuvo lugar la tarde del jueves en el residencial Hadira Elvira, situado en la calle Alcoholera.

«No podemos volver a casa, no tenemos ni ventanas», expresa uno de los damnificados. Una decena de familias tuvieron que ser desalojadas, aunque Bomberos de Granada y técnicos del Ayuntamiento de Atarfe confirmaron que la estructura del bloque no se vio perjudicada.

Los propietarios acudieron ayer a los domicilios para recoger sus pertenencias personales o limpiar el interior de sus pisos con precaución. Los responsables de la comunidad advirtieron que no se podía tocar ninguna de las partes que quedó dañada en el portal o la parte de las escaleras del edificio.

Desde el Ayuntamiento de Atarfe indicaron que el viernes se procedió a asegurar las viviendas porque las puertas salieron despedidas. La alcaldesa de la localidad, Yolanda Fernández, afirmó que sabrán la fecha aproximada sobre cuándo los vecinos podrán volver a los domicilios una vez terminen las labores de peritaje.

Ocho familias fueron ubicadas en un hotel del municipio el pasado jueves y el Ayuntamiento trata de conseguir un alquiler social a una de ellas, que se encuentra en situación de vulnerabilidad. El resto de afectados se han reubicado momentáneamente en casa de sus allegados a la espera de conocer novedades sobre la situación, recuperar el suministro eléctrico y reparar los daños de sus domicilios. «El seguro nos ha dicho que podemos tardar cinco o seis meses en volver a nuestra casa», detalló uno de los propietarios.