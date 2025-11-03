Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada

La ciudad de Granada celebrará el próximo sábado 29 de noviembre el tradicional encendido del alumbrado de Navidad, un acto con el que se da ... la bienvenida oficial a una de las épocas más esperadas del año y que llenará de luz, color y ambiente festivo las calles de la ciudad.

El acto de encendido, organizado por el Ayuntamiento de Granada a través de su área de Fiestas Mayores y Protocolo, tendrá lugar a las 20:30 horas, y contará desde media hora antes, con la actuación del artista granadino Agustín Barajas, acompañado de otros intérpretes que contribuirán a crear un ambiente plenamente navideño.

La fecha elegida ha sido consensuada con el Centro Comercial Abierto de Granada, en la línea de la experiencia del pasado año, cuando el adelanto del encendido navideño se tradujo en un notable impulso al comercio local y en un mayor flujo de visitantes al centro histórico durante el fin de semana previo al Puente de la Constitución.

Con esta programación, el Ayuntamiento busca potenciar la actividad económica, favorecer el turismo de proximidad y ofrecer a granadinos y visitantes una experiencia festiva y luminosa que sirva de antesala a las celebraciones navideñas.

El encendido navideño supondrá el punto de partida de una amplia programación cultural y de ocio que se desarrollará durante las próximas semanas y que incluirá actividades para todos los públicos en distintos puntos de la ciudad.