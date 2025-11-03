Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumbrado navideño de Granada en imagen de archivo. Ideal

Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada

El encendido será a las 20.30 horas y, previamente, a las 20.00, granadinos y visitantes podrán disfrutar de una actuación navideña del popular coreógrafo granadino Agustín Barajas, acompañado de distintos artistas.

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

La ciudad de Granada celebrará el próximo sábado 29 de noviembre el tradicional encendido del alumbrado de Navidad, un acto con el que se da ... la bienvenida oficial a una de las épocas más esperadas del año y que llenará de luz, color y ambiente festivo las calles de la ciudad.

