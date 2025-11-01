Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Juli, Morante, Roca Rey, Antonio Ferrera y el propio Fandi, con las Fandinas. Domingo Molina

Las 'Fandinas', las manoletinas de 'El Fandi' que son tendencia

Desde que las creó hace quince años junto al artesano Domingo Molina, las han utilizado maestros de la talla de 'Morante', Roca Rey, 'El Juli', Manzanares, Ferrera o Escribano

María Dolores Martínez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

Desde que David Fandila 'El Fandi' irrumpió en los ruedos siempre se ha hablado y escrito sobre sus portentosas facultades físicas. Su forma de banderillear, ... de parar al toro y de desplazarse corriendo por la plaza sigue sorprendiendo a propios y extraños después de 30 años en activo. Lo que no todo el mundo sabe es todo el trabajo que hay detrás para rendir siempre al máximo nivel y mantener la condición de figura del toreo entre los primeros puestos del escalafón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  3. 3 Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Huevazos y desvió de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  7. 7

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  8. 8 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  9. 9 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  10. 10

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las 'Fandinas', las manoletinas de 'El Fandi' que son tendencia

Las &#039;Fandinas&#039;, las manoletinas de &#039;El Fandi&#039; que son tendencia