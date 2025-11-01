Las 'Fandinas', las manoletinas de 'El Fandi' que son tendencia

Desde que David Fandila 'El Fandi' irrumpió en los ruedos siempre se ha hablado y escrito sobre sus portentosas facultades físicas. Su forma de banderillear, ... de parar al toro y de desplazarse corriendo por la plaza sigue sorprendiendo a propios y extraños después de 30 años en activo. Lo que no todo el mundo sabe es todo el trabajo que hay detrás para rendir siempre al máximo nivel y mantener la condición de figura del toreo entre los primeros puestos del escalafón.

En una primera entrega de la preparación del matador granadino, analizamos algo tan importante como la seguridad en la pisada. Para ello, el maestro y con Domingo Molina, creadores de las 'fandinas', son los encargados de desgranar todos los detalles de esas manoletinas que han marcado tendencia en el toreo y han lucido ya maestros de la talla de 'Morante', Roca Rey, Julián López 'El Juli', José María Manzanares, Cayetano, Manuel Escribano, Antonio Ferrera, Rafael Rubio 'Rafaelillo' o Juan José Padilla, además de otros muchos nombres.

Rafaelillo con las Fandilas | El Fandi en plena acción | Detalle de las botas del torero granadino. Domingo Molina

Domingo Molina, economista de profesión, gran aficionado al toreo y artesano del calzado por vocación, aprendió este oficio de su padre y lleva muchos años vistiendo el pie de un buen número de toreros desde su fábrica de Elche. La idea de estas manoletinas personalizadas, con el logo del hierro de 'El Fandi', surgió hace quince años gracias a su gran amistad con el diestro. Cuenta David que «un día salió la conversación sobre las manoletinas. Tenía problemas con ellas porque la suela era fina y acababa con molestias en el pie cuando toreaba muy seguido. Me propuso hacerme unas nuevas. Yo tenía una suela de entrenar muy parecida a las Salomon Cross con las que estaba encantando cuando toreaba en el campo. Lo que hizo Domingo fue a hacerme una suela similar o casi igual con su mismo grosor. Desde que me las probé, noté que eran super cómodas y les fuimos dando forma. Cuando corres para atrás no se te escapan, están hechas a medida y aprietan un poco cuando te la pones al principio».

Tan encantado se quedó con el resultado final que David no sólo ha regalado sus manoletinas a más de un compañero sino que muchos matadores y banderilleros no paran de encargar las 'fandinas' a Domingo, cuyo nombre está inspirado en los apellidos de sus creadores, Fandila y Molina.

Las manoletinas de 'El Fandi' han evolucionado hasta crear tres modelos distintos (Fandina Trail, Fandina Classic y Fandina RRTrail) y también unos botines. «Siempre he tenido problemas con las rodillas y los ligamentos y cuando iba al campo y me ponía botines con el tacón, me dolían un montón. A partir de ahí me hizo unos de piel con la misma suela de torear que utilizo en la plaza, que son una gozada de cómodos. Llevo dos años tentando con ellos y estoy muy feliz con ellos».

En cuanto a las especificaciones técnicas de este tipo de calzado, Domingo nos explica que son «como un bizcocho mojado en leche» porque su principal característica es «la comodidad y estar preparado para su función principal que es tener un buen agarre. Tanto David como yo corremos a veces por montaña y por el campo y ahí no te puedes resbalar. En base a la experiencia de los dos, creamos una zapatilla que es la mejor del mercado por comodidad, técnica y especificaciones».

Ampliar Firmeza de El Fandi toreando con lluvia y el albero embarrado Domingo Molina

Para la elección de la zapatilla, hay que partir de una primera división entre los toreros que banderillean y los que no, caso de Roca Rey, Morante de la Puebla o Manzanares. En este caso «la suela es diferente por ser más fina. ¿Que hay más maniático que un torero? Dos toreros. Cada uno tiene su especificación. Por ejemplo, el maestro 'Morante' pedía que la plantilla interior fuera tan sumamente fina que pudiera sentir la arena en sus pies, mientras que Roca Rey las quiere muy bajitas en la zona del tobillo. En ambos casos, la calidad de la zapatilla en cuanto a componentes y confort es espectacular». Dentro de los matadores banderilleros, Manuel Escribano «está encantado» y Juan José Padilla «me decía cuando toreaba que no había llevado unas zapatillas más seguras y más cómodas en toda su vida».

Cuando un torero pone banderillas, se enfrenta a la cara del toro y luego tiene que dar media vuelta «nunca te puedes resbalar». No siempre el albero es el mismo o está en las mismas condiciones. Puede ocurrir que un día llueva (lo habitual es que los toreros se quiten las manoletinas), que los areneros echen más agua de la cuenta y la arena se haga barro o que el terreno tenga un albero más o menos grueso. Incluso con piedras cuando es una portátil. La zapatilla tiene que estar preparada para cualquier tipo de climatología y terreno. «Debe servir para todo, como cuando corres en montaña y por eso están inspiradas en las zapatillas de trail». En referencia a la lluvia, «Manuel Escribano me ha mandado fotos en Perú con un palmo de agua y toreando con una seguridad tremenda».

Siguiendo con las especificaciones, el tercer modelo de 'fandina' es más afinado en la punta y no lleva el aguilucho de atrás de Fandi y Escribano porque «hay matadores que quieren verse el pie más estilizado, caso del maestro Manzanares que tiene unas zapatillas muy alargadas».

Ampliar Manuel Escribano, bajo un diluvio D. Molina

Otro detalle fundamental de las 'fandinas', con un peso aproximado de 350 gramos, es que no tienen cordones. «Cuando la coges antes de ponértela está totalmente arrugada porque el elástico que forma todo el contorno de la zapatilla es el que va a hacer que se te ajuste al pie. Esto tiene una importancia tremenda porque no se puede salir mientras corres, ni te puede apretar hasta el punto que te corte la circulación». Salvo excepciones, como 'Rafaelillo' que las prefiere «muy apretadas y que le marquen el pie porque se nota más seguro. Se le hacen más ajustadas».

Las 'fandinas' están realizadas artesanalmente en piel de la mejor calidad, con un forro de serraje para que, cuando sude el pie con la media, no resbale. «En su interior tiene una plantilla extraíble y un sistema de memoria, de manera que se adapte al pie y recupera su forma en cuanto el torero se descalza». Con ello «siempre se lleva el pie descansado». En cuanto a la suela, si hay un desgaste es por una abrasión adecuada. «Pasa como con las ruedas de los coches y de las motos, si se desgastan es porque han tenido agarre».