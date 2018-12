¿Por qué muchas famosas cafeterías de Granada no abren en Año Nuevo para los churros? Nochevieja de churros en Granada. / IDEAL Adiós a un clásico del día 1 en muchos locales de la capital | Churrerías Desi no cierra sus puertas pero limita su horario: «El perfil de clientes ya no es el mismo», explica su propietario ÁLVARO LÓPEZ Jueves, 13 diciembre 2018, 12:43

Con la llega de la Navidad parece que las tradiciones tienden a mantenerse generación tras generación pero no siempre es así. Basta con comprobar en Granada lo que sucede ya con uno de sus clásicos de cada Nochevieja y Año Nuevo: el chocolate con churros tiene los días contados.

De hecho, esta curiosa tradición de quienes salen por la noche a festejar el Año Nuevo y posteriormente tras una fiesta deciden tomarse un chocolate caliente con churros apenas se mantiene hoy en día. De hecho, las cafeterías más emblemáticas hace tiempo que decidieron cerrar en esa noche tan especial: Café Fútbol y Alhambra son dos de los casos más famosos.

El dueño de Churrerías Desi, la única que mantiene la tradición es quien da las claves de lo que está sucediendo para este cambio de tendencia. Desiderio Hitors explica a Ideal que el principal cambio está en la clientela. «El perfil de los clientes que venían a nuestras churrerías ya no es el mismo, ahora aguantan mucho más en Nochevieja de fiesta y eso retrasa que se acerquen a una churrería».

No en vano, Churrería Desi mantiene la tradición de abrir su ya clásica sucursal de calle Palencia y hará lo propio este año con la del centro. Pero ambas abrirán a partir de las 5 de la mañana y no sobre las 2 como solían hacer antiguamente. El motivo, según su propietario es que «pocas personas se acercan ya a comer chocolate con churros porque vuelven tarde o porque lo hacen de pueblos del cinturón».

Hitos apunta a que «ya no vienen las clásicas parejas o los amigos que salían de cotillón porque hoy por hoy ya no hay establecimientos que puedan ofrecer las fiestas que se reclaman». «No puedes tener un recinto en la capital para albergar a miles de personas en una Nochevieja» explica para razonar que «así es imposible que haya clientela suficiente para una churrería».

«No se puede conducir habiendo bebido y muchos de los clientes que antes nos visitaban en Nochevieja ahora pasan sus fiestas en los pueblos del cinturón metropolitano lo que hace que, lógicamente, no vengan a nuestros establecimientos», se lamenta Desiderio. No en vano, recuerda cómo «antiguamente teníamos colas de miles de personas en una Nochevieja y ahora a duras penas conseguimos 800 en toda la noche«.

El dueño de Churrerías Desi apunta a otra circunstancia: «Las churrerías clásicas de Granada ya no están abriendo y quienes sí lo pueden hacer son más pequeñas y no pueden atender a un cliente potencial que termina por no ir».