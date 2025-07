Las familias de menores en cuidados paliativos piden una guardia telefónica de 24 horas

Las familias de menores que necesitan cuidados paliativos exigen a Juanma Moreno un servicio de guardia telefónica de 24 horas al día, los siete días ... de la semana. Tras el Pleno del Parlamento del pasado jueves, dos madres de menores que requieren de esos cuidados mantuvieron un encuentro con Juanma Moreno en el patio del Recibimiento de la sede del Parlamento. El presidente prometió, por segunda vez, que se ampliaría el servicio de guardia antes de que termine el año o, de lo contrario, cambiaría a la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Esta misma petición llegó al Parlamento en enero de 2024. Fue entonces, en febrero, cuando el presidente de la Junta se comprometió a instalar el servicio de guardia telefónica las 24 horas para marzo de ese mismo año. El servicio, que en aquel entonces era de ocho de la mañana a ocho de la tarde, se redujo desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde. «Fue este el motivo por el que acudimos al Parlamento y estamos esperanzadas porque es la segunda vez que se compromete públicamente», explica Inmaculada Márquez, una de las madres que estuvo presente en la charla con Moreno.

Según esta madre, la consejera les prometió que después de verano iniciarían una prueba piloto, pero no es lo que reclaman. «Nos parece insuficiente lo que están haciendo y al ritmo que lo están haciendo. Nuestros hijos, lo último que tienen es tiempo», expresa. Las familias demandan que sean los propios médicos que conocen a sus pacientes los que los atiendan, no que lo haga un médico de urgencias que no conoce la situación. «No cualquier médico es capaz de atenderlos», añade. «Sus médicos de cuidados paliativos saben cómo están, cómo han reaccionado ante otra situación parecida y por teléfono nos van diciendo lo que necesitan mientras llegan», incluye.

Firmas en San Telmo

Además, el pasado lunes entregaron más de 127.000 firmas que fueron presentadas delante del Palacio de San Telmo, en Sevilla, y posteriormente, entregadas en la calle Zaragoza para denunciar que llevan más de un año esperando a que se cumpla la propuesta. Tras el encuentro del jueves, el presidente de la Junta ordenó a la consejera que hiciera realidad la petición. «Mueve Roma con Santiago para que se resuelva», pidió.

Ante la nueva propuesta, los familiares están expectantes. «Si todavía no se ha hecho es porque no se ha puesto el interés que deberían haber puesto», comenta Inmaculada Márquez. Ambas madres se reunieron con la consejera para explicarle cómo es su día a día con un menor hospitalizado en casa y para hacerles entender que piden «muy poco para la situación en la que se encuentran».

Inmaculada Márquez, en representación de las demás madres, seguirá reclamando un servicio de guardia constante, no solo en las últimas horas de vida del niño. «Deseamos que se cumpla, pero no se puede quedar en una prueba piloto. Eso no resuelve el problema», sentencia.