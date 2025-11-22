Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de adolescentes, en la puerta de un centro de menores, en una imagen de archivo. IDEAL

Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas

Solo este año habrían abandonado a más de 35 menores, en su mayoría marroquíes, que se presentan solos en comisarías o juzgados; los padres buscan que la Junta asuma la tutela

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Los chavales, con edades que rondan los 17 años, se presentan en la puerta de cualquier comisaría o juzgado. Algunos hablan varios idiomas, incluso algo ... de español, y comunican como buenamente pueden que se encuentran en situación de desamparo, pero sus familias, por lo general, tienen una buena situación económica. Se trata de un plan preconcebido presuntamente con el fin de que se active el protocolo de menores migrantes no acompañados y la Junta asuma la tutela del adolescente. Los padres llegan con un visado de turista, abandonan a su hijo y regresan a casa. IDEAL ha podido saber que este año se han registrado en Granada más de 35 casos de este tipo, lo cual genera tensión en los recursos públicos, ya que ocupan plazas en centros dedicados a la protección de menores verdaderamente vulnerables.

