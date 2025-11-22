Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas

Los chavales, con edades que rondan los 17 años, se presentan en la puerta de cualquier comisaría o juzgado. Algunos hablan varios idiomas, incluso algo ... de español, y comunican como buenamente pueden que se encuentran en situación de desamparo, pero sus familias, por lo general, tienen una buena situación económica. Se trata de un plan preconcebido presuntamente con el fin de que se active el protocolo de menores migrantes no acompañados y la Junta asuma la tutela del adolescente. Los padres llegan con un visado de turista, abandonan a su hijo y regresan a casa. IDEAL ha podido saber que este año se han registrado en Granada más de 35 casos de este tipo, lo cual genera tensión en los recursos públicos, ya que ocupan plazas en centros dedicados a la protección de menores verdaderamente vulnerables.

La problemática se ha intensificado este año tanto en Granada como en otras provincias españolas, como Málaga, Madrid, Tarragona o Vitoria, e incluso en Cataluña se desmanteló una red dedicada a organizar estos viajes. Sin embargo, el fenómeno ya se apreciaba el año pasado. De hecho, en la última memoria de la Fiscalía, con datos de 2024, las fiscales delegadas de Granada, Castellón y Orense ponían de manifiesto el abandono de menores migrantes, principalmente de origen marroquí, a las puertas de las comisarías, puestos de la Guardia Civil o centros de protección de menores, «manifestando encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo». Consultada por este tema, la Fiscalía de Menores de Granada explica que no gestionan estos casos al tratarse, supuestamente, de delitos cometidos por adultos. Precisan que la Policía Nacional les ha trasladado la existencia de algunos casos, que se están tramitando en los juzgados, pero se trata de una mera comunicación para que la Fiscalía esté informada.

A la hora de exponer estas situaciones, reina el silencio. A nivel oficial, la Policía Nacional, de la que depende el área de Extranjería, no ofrece datos al respecto. Tampoco la Junta de Andalucía, que afirma «no tener información». El tema es vox populi, pero, según señala el trabajador de uno de los centros donde son enviados estos chicos, es «espinoso». IDEAL ha recabado diversos testimonios conocedores de esta problemática para entender cómo funciona el modus operandi de estas familias. Los datos a los que ha tenido acceso este medio hablan por sí solos: más de 35 adolescentes habrían sido abandonados en Granada en lo que va de año.

Hay una diferencia sustancial con aquellos menores de edad que llegan en patera. En esos casos, muchos son niños y la motivación principal de sus allegados para enviarlos a España es la imposibilidad de darles una vida digna y cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación. En el tema que nos ocupa, el perfil es muy diferente. Visten ropa de marca y portan una maleta reluciente que denota cierto nivel económico. De hecho, hay quienes hablan varios idiomas, como inglés, francés o árabe, e incluso algo de español. Además, partimos de la base de que las familias viajan normalmente con visado de turista, lo que implica que han tenido que pagarlo, demostrar que han pagado un billete de avión de ida y vuelta y reservar un hotel.

Asimismo, en estos casos no suelen ser niños, sino adolescentes que rondan los 17 años, cerca de cumplir la mayoría de edad. Lo que empuja a las familias a dar el paso sería, según las fuentes consultadas, el deseo de que estudien con todos los gastos pagados y conseguir puntos para lograr la nacionalidad española. Los adolescentes saben a lo que van, pero muchos se derrumban días o semanas después.

En cuanto a la forma de proceder de la administración, lo primero que se hace es abrir un protocolo de menores migrantes no acompañados, dado que ni la normativa española ni la comunitaria permiten excluir de protección a un menor que se encuentre sin responsables legales, aunque aparente solvencia económica. El sistema de protección español les garantiza atención sanitaria, educación y la posibilidad de acceder a permisos de residencia al alcanzar la mayoría de edad. Además, en el futuro pueden optar a la nacionalidad española, lo que facilitaría que sus familiares tengan más posibilidades de lograrla también.

En algunos casos, tal y como señalan las diversas fuentes consultadas, estos padres se quedan en Granada por si los chicos necesitan algo. Si la Policía Nacional logra localizarlos, les entregan a sus hijos y les advierten de que tienen que hacerse cargo de ellos. Paralelamente, se da cuenta a los juzgados por un presunto delito de abandono de menores y una autoridad superior se encarga de dar respuesta a esa supuesta situación de desamparo. Del total de casos registrados este año en la provincia, en varias ocasiones se ha podido encontrar a las familias cuando aún estaban aquí, pero la mayoría de las veces ya se habían ido.

30 detenidos en Tarragona

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo recientemente actuaciones de este tipo en diversas provincias españolas. Una de las más destacadas la llevó a cabo la Policía Nacional a finales de octubre, cuando desmanteló en Tarragona una red formada por familias extranjeras que simulaban que sus hijos eran menores no acompañados, con el objetivo de que el Estado se hiciera cargo de los costes des manutención, educación y salud. La investigación desarrollada en Cataluña puso cifras al fraude, que solo en concepto de Seguridad Social ascendía a 1.589.747 euros.

En esa operación, que se saldó con 30 detenidos, los agentes identificaron dos perfiles de familias. Por un lado, detectaron a progenitores con un poder adquisitivo medio-alto que abandonaron a los menores en España y regresaron a su país, aunque realizaban visitas programadas a los centros donde éstos ingresaban. Y, por otro, investigaron a familias con menos recursos económicos que permanecían en España y mantenían contacto telefónico con sus hijos, pero sin hacerse cargo de ellos.