Una familia venezolana sin hogar denuncia la falta de apoyo de las instituciones en Granada Argumentan que Cruz Roja no les ha atendido de forma humana, que en el Ayuntamiento de Granada no han recibido apoyo y que la Subdelegación del Gobierno les cita para dentro de varias semanas ÁLVARO LÓPEZ Granada Jueves, 3 octubre 2019, 00:42

La vida de Juan y María –nombres ficticios- cambió radicalmente hace unos días. Ambos, de 39 y 41 años respectivamente, dejaron su Venezuela natal para migrar a España junto a sus dos hijos menores de 16 y 6 años. Lo han hecho porque no podían seguir allí. A las malas condiciones de vida que padecen los venezolanos en algunas zonas del país, se ha sumado la situación personal del padre de esta familia. Ahora piden ayuda desesperada para encontrar un hogar. Una ayuda que Cruz Roja, el Ayuntamiento de Granada y subdelegación del Gobierno les han negado de momento según explican.

«En nuestra casa apenas teníamos electricidad durante seis horas al día», explica Juan. Natural de Zulia, al noroeste de Venezuela, la vida cotidiana les ha resultado inviable por carecer de uno de los bienes más básicos. «En esa zona del país la temperatura habitual es de 50 grados, imagínense lo que supone vivir así», asegura. Sus hijos solo podían ir dos horas a la escuela porque «solo abrían temprano, en las horas en las que hacía menos calor».

Disidente político

Si vivir sin luz y a 50 grados es difícil, hacerlo estando perseguido políticamente lo es todavía más. Juan llegó a ser concejal de su localidad por el partido de Leopoldo López, encarcelado por el régimen chavista. Por sus siglas ha sido perseguido hasta el punto de no poder fiarse ni de la policía: «No puedes confiar en quien te brinda seguridad si esa persona no se la brinda a sí misma».

Juan además es veterinario mientras que su mujer es ginecóloga. «No venimos a España a restar, sino a sumar y buscarnos la vida», remarca. Han tenido que dejar todo atrás, incluyendo a amigos y familia. De hecho, su hijo mayor es capitán de la Selección de Venezuela en categorías inferiores y se ha visto obligado a dejar el fútbol buscando un día a día digno.

Granada como salvación

A mediados de septiembre lograron salir de Venezuela con rumbo a España gracias al empeño, literal, que puso Juan. Tuvo que vender su coche para comprar los billetes de avión y a esa desgracia tuvo que añadir otra. Al comprar billete de ida y vuelta para poder llegar a nuestro país, fue estafado porque el boleto de regreso era falso. Aunque se lamenta por ello, logró salir de allí e incluso llega a disculpar a sus estafadores: «En Venezuela hay mucha gente que para prosperar solo puede estafar».

Con las maletas bajo el brazo y sin destino cierto, aterrizaron en Madrid. «Nos dimos cuenta de que es una ciudad cara en la que además hay muchas personas en nuestra situación, así que a través de las redes sociales decidimos que iríamos hasta Granada». Ya en la ciudad de la Alhambra encontraron el apoyo de un compatriota que les dio cobijo unos días, hasta que no le quedó sitio.

Sin respuesta institucional

Por fortuna, Juan y su familia ahora mismo están pudiendo alojarse en un hotel gracias a la ayuda desinteresada de un religioso del colegio Ave María San Cristóbal, la Asociación Familias Solidarias y el apoyo de la Asociación Venezolanos Amigos del Mundo (AVAM). Pero es una ayuda efímera puesto que solo tienen habitación para tres noches. Paralelamente han intentado, sin éxito, que Cruz Roja les permita tener un lugar en el que estar. Según denuncia esta familia, «nos han citado de lunes a lunes sin darnos respuesta, de hecho, el lunes pasado íbamos con nuestras maletas pensando que podríamos alojarnos, pero no fue así y acabaron echándonos de la sede».

También han intentado que la Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada les dé respuesta, sin que esta haya sido aún posible. Lo mismo les ha sucedido con la Subdelegación del Gobierno que les cita para tratar su caso en las próximas semanas, sin que antes se les haya dado una solución. Por su parte, Cruz Roja niega que se hayan desentendido de esta familia y califican de «muy triste que todo el trabajo que está realizando el equipo se mida por situaciones como esta, que además se escapan a nuestra competencia». No en vano, tal y como también reconoce Juan y su familia, Cruz Roja carece de medios e instalaciones suficientes.