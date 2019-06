¿Te falta nota para entrar en la carrera que quieres? Esto te interesa

Instituto MEDAC ofrece una alternativa a la Universidad y sirve de trampolín para mejorar la nota de acceso IDEAL Jueves, 20 junio 2019, 00:30

Los alumnos andaluces están viviendo estos días una enorme presión. Tras realizar el examen de Selectividad, han pasado por el proceso de recibir sus notas con mayor o menor fortuna. Muchos aspirantes, por desgracia, se quedan por el camino y acaban en carreras que son su segunda o tercera opción. Carreras a las que llegan sin vocación y que acaban en una enorme frustración.

La formación profesional es la alternativa que más fuerza está tomando en los últimos tiempos. No en vano, según informan InfoEmpleo y Adecco en un estudio, el 42% de las ofertas de trabajo piden a titulados en grado superior o medio. ¿Qué ofrece la FP?

«La Universidad está muy bien, es importante que nuestra sociedad siga contando con universitarios, pero hay que entender simplemente que no es el único camino que debe seguir todo el alumnado. A menudo las aulas tienen a muchos estudiantes sin vocación que la encontrarían en la FP», señala Salvador Torres, director académico de Instituto MEDAC.

Instituto MEDAC es el líder de la formación profesional en Andalucía. En Granada cuenta con dos centros. Uno, MEDAC Almenara, frente a la facultad de Bellas Artes, en la avenida de Andalucía, donde se ofrecen las titulaciones de Educación Infantil, Higiene Bucodental, Integración Social, Técnico en Farmacia, Auxiliar de Enfermería y Dietética. Por su parte, en La Chana, en el centro deportivo WE, las titulaciones de FP de Deporte de TECO (Conducción de Actividades Físicas en el Medio Natural), Enseñanza y Animación Sociodeportiva (nuevo TAFAD) y Acondicionamiento Físico. «Nuestra apuesta es una metodología que funciona fuera de España, apostar por la práctica más que por la teoría. A la hora de llegar al examen, nuestro alumnado ya ha trabajado previamente con todos esos conceptos y los saca adelante», incide Torres.

Países como Alemania, que han luchado con éxito contra el desempleo, funcionan con este método de enseñanza, e Instituto MEDAC lo aplica con convencimiento. De hecho, el 85% de las horas lectivas son prácticas. Y, aún con todo, la FP aún no se ha logrado sacudir los prejuicios. «La formación profesional ha sido denostada de manera muy injusta. El sueño de toda familia en España ha sido que sus hijos tuvieran un título universitario. Por desgracia, muchos acaban en empleos para los que están sobrecualificados. Se pasan cuatro años de grado universitario más máster que desembocan en una gran frustración. Tenemos toda una generación de jóvenes que no ha cumplido sus expectativas de desarrollo personal y profesional, en gran parte porque la Universidad no ha sabido adaptarse y renovarse».

La FP es el camino para muchos alumnos que no consiguen la nota deseada para acceder a muchas carreras. Instituto MEDAC cuenta con varios casos de éxito. La mecánica es la siguiente. Si un alumno quiere estudiar, por ejemplo, Medicina, que requiere una nota muy alta, tiene un camino abierto con, por ejemplo, el FP de Dietética. Con esfuerzo, puede lograr un expediente de nueve y medio o diez. Luego, puede volver a presentarse a la parte específica, pongamos, a Biología y a Química, sólo a dos asignaturas. Si lograse sacar un siete y medio en cada uno de estos dos exámenes de Selectividad, obtendría 3 puntos, que se suman directamente a la nota obtenida en su FP. Si ésta fue de un nueve y medio, optaría a plaza universitaria con 12,5 puntos, suficiente para entrar en Medicina en muchas universidades. Y todo ello, con un título de FP bajo el brazo.

«Ofrecemos siempre las mejores instalaciones para que practiquen y practiquen. Aquél que se esfuerza, obtiene su recompensa. Tiene que ser serio y trabajar, pero ponemos todo a su disposición para que logre sus objetivos. Si éstos son encontrar trabajo, contamos con las mejores prácticas en empresa. Nuestros alumnos son muy valorados porque llegan con una gran formación. Si lo que quieren es acceder a la Universidad, vamos codo con codo para que lo logren, poniendo todas nuestras herramientas a su disposición para que obtengan las mejores notas, pero siendo exigentes».

Esto último es lo que garantiza el éxito de este instituto referente. «Quien sale de Instituto MEDAC con nuestra titulación, que es oficial y homologada por la Junta desde que comenzamos, tiene que responder. Es nuestra garantía para ser útiles a la sociedad, para seguir logrando la excelencia que, con mucho esfuerzo, nos ha convertido en líderes», remacha Torres.