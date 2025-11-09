«No hace falta gastar 10 millones para dignificar la Hoya de la Mora»

Francisco Peña, portavoz de la asociación de comerciantes de la Hoya de la Mora, que agrupa a la decena de negocios de alquiler de material ... de nieve y venta de comida y bebida en este paraje, asegura que «para dignificar esa zona no es necesario gastarse 10 millones de euros». Peña, que regenta uno de los kioscos, recuerda que los comerciantes siempre se mostraron en contra de aquel «macroproyecto» en el que estaba previsto que se integraran.

En su momento, los comerciantes presentaron un proyecto alternativo, mucho más modesto, que pasaba por demoler sus kioscos y edificar otros mejores, de madera, todos iguales, junto a dos módulos más grandes de servicios y un punto de información del Parque, como apoyo al Centro de Visitantes del Dornajo. «Nunca se tuvo en cuenta. Debieron meterlo en un cajón –lamenta–. Nosotros solos no podemos hacerlo, pero sí estamos dispuestos a colaborar».

Reconoce que los comerciantes están en un limbo jurídico: asegura que pagan a Hacienda y a la Seguridad Social y pasan inspecciones de Sanidad, pero no son propietarios del suelo en el que se levantan los kioscos ni pagan ningún impuesto municipal, alquiler ni concesión. «Antes abonábamos el IAE pero ya no es obligatorio», admite.

Preferencia en la adjudicación

Asegura que, en su caso, cuenta con una autorización otorgada por el Ayuntamiento de Monachil a sus padres en 1982 para «vender comida y bebida todos los días». Eso sí, las construcciones no tienen licencia de obra ni de primera ocupación, no abonan tasas de basura ni agua ni el IBI, ya que en teoría no existen.

«No somos los dueños, pero llevamos más de 40 años trabajando y creando riqueza. No vamos a entregar nuestros negocios. Cualquier salida debe ser negociada», advierte.

En el caso de que las administraciones públicas construyeran nuevos kioscos, dentro de un espacio ordenado, y se convocara un concurso para adjudicarlos, los actuales comerciantes deberían tener «preferencia» en el concurso, asegura.