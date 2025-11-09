Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kioscos en la Hoya de la Mora. R. L. Pérez

«No hace falta gastar 10 millones para dignificar la Hoya de la Mora»

Los comerciantes reiteran su oferta de colaborar en un proyecto más modesto con casetas y módulos de servicios de madera

I. Gallastegui

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

Francisco Peña, portavoz de la asociación de comerciantes de la Hoya de la Mora, que agrupa a la decena de negocios de alquiler de material ... de nieve y venta de comida y bebida en este paraje, asegura que «para dignificar esa zona no es necesario gastarse 10 millones de euros». Peña, que regenta uno de los kioscos, recuerda que los comerciantes siempre se mostraron en contra de aquel «macroproyecto» en el que estaba previsto que se integraran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

