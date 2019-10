La falta de financiación de la ONG Alfa de Almanjáyar le enfrenta a su omega El párroco de Jesús Obrero, donde se ubica la ONGAlfa, muestra sus bolsillos vacíos. / ALFREDO AGUILAR Atienden a doscientas personas a diario con un presupuesto anual de 400.000 euros, pero se están quedando sin financiación JAVIER F. BARRERA Lunes, 21 octubre 2019, 01:49

La falta de financiación amenaza a la ONG Alfa, Almanjáyar Familia, que con sede en la parroquia Jesús Obrero, atiende a diario a dos centenares de personas y que cuenta con un presupuesto anual de cerca de 400.000 euros. Si Alfa ha sido el principio de un camino de luz para numerosas familias, inmigrantes, adultos y niños y adolescentes del barrio, la falta de dinero ylos retrasos en los pagos se han convertido en su más que posible omega. Su final.

Juan Carlos Carrión, el párroco de Jesús Obrero, explica en una carta las razones por las que solicitan ayuda económica: «Pedimos ayuda pr cómo está la situación de la labor que realizamos, el proceso cada vez más complejo de las subvenciones, el retraso en el pago de algunas deudas con instituciones a las que hemos pedido subvenciones o hemos prestado un servicio, la bajada de nuestro ingresos que nos permitían afrontar momentos difíciles y acompañar nuevas necesidades de las personas que se acercan a nuestra casa».

Por ello, escribe, «creo en el cambio que produce la educación, de los menores y familias, de las persona que acompañamos, y me atrevo a pediros ayuda para que podamos seguir con esta tarea socioeducativa, para que podamos afrontar este bache económico, que espero no dure mucho».

Sin embargo, matiza que «las personas que me conocéis sabéis que no suelo pedir sino que me gusta más enseñaros la labor que realizamos con nuestros menores, con las familias y dejar la puerta abierta para que cada persona decida si quiere contribuir en esta labor socioeducativa». La ONGAlfa atiende a un centenar de menores que cada día acuden a estudiar, realizan actividades de inteligencia socioemocional, deporte, talleres creativos, inglés, logopedia, atención psicológica y se les da una merienda. Durante la semana están de 16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados por las mañanas hay deportes y por las tardes actividades tiempo libre.

También hay cuarenta familias que participan en el proyecto del economato socioeducativo y además de cubrir sus necesidades básicas, participan en talleres habilidades sociales, de búsqueda de empleo, taller de cocina, informática y de alfabetización.

Un total de 34 mayores son acompañados semanalmente. Unos participan en las actividades que se ofrecen en el centro y otros son visitados en sus domicilios. Asimismo, ocho mujeres son acompañadas en su proceso de reinserción y son visitadas en la cárcel.

Nina sabe muy bien lo que se juegan: «Vengo a los talleres de adultos y me gusta muchísimo Alfa porque dignifica nuestro barrio.Es un punto de encuentro para todas las generaciones donde nos reunimos, aprendemos, nos empoderamos y aprendemos a amar y respetar a los demás y a nuestro entorno y a nuestro barrio».

Yañade:«Si no fuera por Alfa y su trabajo diario, el espejo o la cara amable de este barrio no habría salido a Granada. Se ve siempre lo peor de nuestro barrio y Alfa sirve para mostrar la buena gente y lo trabajadores que somos aquí en Almanjáyar». Lo ratifica Carolina:«Soy madre soltera y aquí me han dado el brazo que me falta para seguir manteniéndome en pie».