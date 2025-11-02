La falta de estudio arqueológico atrasa las obras de la Casa de los Guardeses

Pocas obras, muy pocas, se acaban en plazo. No tiene más que echar un vistazo a la hemeroteca. Pues bien, vayan sumando una más. La ... Casa de los Guardeses del Palacio de los Córdova tendría que ser un punto de información turística desde septiembre de 2024. Estamos en octubre de 2025 y, según confirma el Ayuntamiento, los trabajos no están terminados. ¿La razón? Es probable que no haya solo una, pero esa una sí se conoce.La Comisión de Patrimonio de la Junta avaló el proyecto con carácter general, pero pidió que se realizara una intervención arqueológica que, al parecer, no se hizo en su día. Habría que realizar catas tanto en las paredes exteriores, las que dan al cauce del Darro, como en las interiores. Hasta que eso no suceda, no se dará por concluida esta actuación,

Y es que, aunque la Casa de los Guardeses no tiene mayor relevancia, no ocurre lo mismo con los terrenos sobre los que se asienta. El muro que colinda con el Darro forma parte de la muralla de tapial calicostrado –capas de tierra y cal– del siglo XIV que se erigió, a su vez, aprovechando el cerco de una almunia preexistente y que se extendía por lo que hoy día es el Palacio de los Córdova y el Palacio del Chapiz. Precisamente donde arranca la Cuesta del Chapiz estuvo la Puerta de Bab al-Sumay durante los siglos XIII y XIV, que daba acceso al barrio de Axares.

Ampliar Trabajos de pintura en el interior de la Casa de los Guardeses. RAMÓN L. PÉREZ

La última guardesa del Palacio de los Córdova se llamaba Vicenta. A ello, al cuidado de este emblemático edificio que perteneció a Hilda Fernández de Córdova, Duquesa de Montellano, y Carla Falcó, dedicó sus días y sus noches hasta que se jubiló a principios de siglo. Ahora, el Ayuntamiento de Granada, propietario de la finca desde 1983, está rehabilitando la casa de Vicenta, anexa al Palacio. La restauración de la Casa de los Guardeses que está acometiendo el Ayuntamiento tiene un coste de unos doscientos mil euros, sufragados por el Plan Alhambra.

La Casa de los Guardeses, de unos 120 metros cuadrados distribuidos en dos alturas más tres zonas de patio, es anterior al propio Palacio de los Córdova en su ubicación actual en la Cuesta del Chapiz, que data de 1965 –esta zona siempre fue conocida como la Huerta de la Lechuga, que abarcaba una superficie cercana a los diez mil metros cuadrados–.

Lo que vemos hoy día es una reconstrucción del palacio de principios del XV que hubo en la placeta de las Descalzas y en el que habitó Luis Fernández de Córdova, alférez mayor de Granada, y Francisca de Córdova. De ahí las siglas L y F que ornamentan algunos de los espacios.

El grado de deterioro de la Casa de los Guardeses era muy elevado. Entre los principales problemas, las filtraciones de agua por la conformación aterrazada de todo el entorno. La rotura de unas tuberías en el cuarto de baño provocó una inundación que ocasionó también daños en las dos plantas.

Demolición del forjado

El proyecto contemplaba la demolición del forjado para la colocación de unas nuevas vigas de madera, el refuerzo de los muros, la reposición de los dinteles de puertas y ventanas, la instalación de una solería similar a la que ya había –las típicas baldosas hidráulicas de principios del XX– y la implementación de todos los servicios y acometidas de agua, electricidad e internet. También se ha dispuesto un sistema de climatización frío calor.

El nuevo uso turístico de la Casa de los Guardeses permitirá la recuperación para la ciudadanía de un bien cuyo principal atractivo es las espectaculares vistas de la Alhambra y el Generalife. En la parte trasera hay un mirador que permite asomarse, además, al propio Darro. La gente accederá a una sala principal de recepción a través de la puerta que da a la Cuesta del Chapiz. En este punto habrá dos técnicos de atención al público.

En la parte superior dispone de varias habitaciones que se habilitarán a modo de despacho o para los usos que determine el Ayuntamiento. En principio, por las características del lugar, parece bastante complicado que se puedan organizar exposiciones y conciertos –aunque sea de pequeño formato–.

Los jardines, donde se han respetado los almendros, serán repavimentados con la pendiente suficiente para que puedan escurrir las lluvias y no se produzcan balsas. Desde aquí se podrá pasar al Palacio de los Córdova y visitar sus preciosos jardines –en el interior se halla todavía el Archivo Municipal de Granada–.