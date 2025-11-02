Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muro que da al Darro sobre el que habrá que hacer las catas arqueológicas. RAMÓN L. PÉREZ

La falta de estudio arqueológico atrasa las obras de la Casa de los Guardeses

La Comisión de Patrimonio, que avala la intervención, pide unas catas en los muros interiores y exteriores

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:55

Pocas obras, muy pocas, se acaban en plazo. No tiene más que echar un vistazo a la hemeroteca. Pues bien, vayan sumando una más. La ... Casa de los Guardeses del Palacio de los Córdova tendría que ser un punto de información turística desde septiembre de 2024. Estamos en octubre de 2025 y, según confirma el Ayuntamiento, los trabajos no están terminados. ¿La razón? Es probable que no haya solo una, pero esa una sí se conoce.La Comisión de Patrimonio de la Junta avaló el proyecto con carácter general, pero pidió que se realizara una intervención arqueológica que, al parecer, no se hizo en su día. Habría que realizar catas tanto en las paredes exteriores, las que dan al cauce del Darro, como en las interiores. Hasta que eso no suceda, no se dará por concluida esta actuación,

