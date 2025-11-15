Falsas llamadas de bancos y ofertas de trabajo engañosas que buscan robar dinero y datos

Por teléfono, por correo electrónico, por SMS. Los tentáculos de las estafas son múltiples y cada vez más complicados de cortar, debido a su perfeccionamiento ... gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que semanalmente se presentan en Granada decenas de denuncias por timos informáticos. Algunos de ellos son muy similares, con modus operandis tan efectivos que hacen muy complicado no caer.

Los ciberdelincuentes actúan de incontables formas, pero estos últimos meses destacan especialmente dos estafas. Por un lado, las llamadas de operadores que hacen alusión a ofertas de trabajo que resultan ser falsas -pueden ser mensajes automatizados o personas físicas las que contacten-, que buscan conseguir datos personales. «Hay campañas de phishing -donde los delincuentes se hacen pasar por entidades conocidas para obtener información confidencial- tras lo que han registrado a las víctimas en casinos de juego online. Están teniendo problemas de cara a Hacienda, ya que les llegan notificaciones en la declaración de la renta donde les reclaman dinero por una ganancia que no es suya, sino de los delincuentes», explican desde el Equipo Arroba de la Guardia Civil de Granada.

Por otro lado, este verano se incrementaron las denuncias por engaños relacionados con entidades bancarias. Los estafadores se hacen pasar por ellas y contactan con la persona. Pueden hacerlo, por ejemplo, por SMS. Le advierten de que su tarjeta ha sido desactivada por una caída del sistema y le ofrecen solucionarlo a través de un enlace que se incluye en el mensaje. El link parece la página oficial de la entidad bancaria, pero realmente está redirigiendo a una web fraudulenta para robar los datos personales del usuario y acceder a su cuenta.

Otro engaño similar se produce por teléfono. Los ciberdelincuentes suplantan a bancos y le comunican a los receptores que un tercero ha realizado una compra haciendo uso de su tarjeta, o ha ejecutado una transferencia desde su cuenta bancaria. Con esas excusas, solicitan un código para firmar operaciones que el afectado va a recibir mediante SMS con el fin de bloquear su tarjeta, en el primer caso, o de anular las transferencias y recuperar su dinero, en el segundo. Nada más lejos de la realidad: lo que realmente están realizando los perjudicados, sin saberlo, es un pago a los malhechores.

Recuperar el dinero es una tarea complicada, puesto que normalmente se encuentra en cuentas en el extranjero y sigue viajando para dificultar su trazabilidad. Sin embargo, un granadino recuperó recientemente 4.580 euros que le sustrajeron unos hackers para comprar criptomonedas. Se hicieron pasar por su banco para hablarle, a través de un SMS, de un inicio de sesión inusual. Ante la apariencia de veracidad, accedió al enlace y recibió una llamada telefónica de alguien que se hizo pasar por operador del banco, quien le dijo que estaban intentando adquirir criptomonedas desde Melilla y que para cancelar la operación debía dar las claves de acceso y autorizar la cancelación de la citada operación. Para verificar que efectivamente había sido anulada, ingresó en su cuenta online y comprobó que le habían sustraído 4.580 euros en tres movimientos en uso de la tarjeta de débito. El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada condenó a la entidad bancaria a devolverle el dinero.