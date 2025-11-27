«Los fallos en las pulseras no pueden amparar al delincuente»

Abogados especializados en violencia de género advierten de la indefensión que provocan tanto para las víctimas como para los investigados los fallos en Cometa, el ... servicio que controla los dispositivos geolocalizadores o las pulseras antimaltrato.

Juan Rivero, abogado y vocal del grupo de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Granada, señala que desde hace un año los problemas con el servicio son recurrentes. «Las víctimas s encuentran ante una desprotección grave y para los agresores o investigados se produce también una inseguridad jurídica», explica. «En muchas ocasiones se absuelven, archivan o salen libres por presuntos delitos que han cometido y que no se le spuede castigar porque no hay suficiente prueba por los fallos de Cometa. «No se pueden acreditar quebrantamientos porque el sistema falla y el principio de presunción de inocencia tiene que primar, como no puede ser de otra manera y los delitos quedan impunes o directamente no se persiguen», manifiesta.

El abogado, que compagina los asuntos del despacho en el que es socio con el turno de oficio desde el año 2013, reitera que el último caso del que ha tenido conocimiento presenta problemas reiterados desde hace cinco meses. Por lo que las deficiencias no se tratarían exclusivamente de las generadas por la migración de los datos de una adjudicataria a otra a finales de 2023.

«Centro está fallando, los dispositivos están fallando doblemente en un primer lugar porque hay muchas veces que no se dirige al usuario, a las víctimas o los investigados, de manera correcta. Es decir, se producen situaciones en los que no se manda la alerta, el aviso es tardío o se notifica una entrada en una zona de exclusión cuando usuaria e investigado se encuentran a muchos kilómetros de distancia», indica.

26 minutos de retraso

«Una de mis clientes ha recibido la alerta de que está cerca de su agresor 26 minutos después de que se produjera la entrada en esa zona de exclusión. Una vez remitido el informe de Cometa, se ha podido constatar que las alertas llegaron tarde», apunta.

Por otra parte, señala que, en algunas ocasiones, la fiscalía no acusa cuando se entra en zonas de exclusión móvil. Las zonas de exclusión móvil se refieren a las áreas geográficas que un agresor con una orden de alejamiento no puede sobrepasar. Cuando la pulsera del agresor entra en el perímetro prohibido, se activa una alarma en el teléfono de la víctima y se notifica a un centro de control, que coordina con las fuerzas de seguridad para protegerla. Las zonas de exclusión puede ser también fijas. En esta categoría entran el domicilio, segunda residencia, lugar de trabajo de la víctima...

«Los fallos provocan que sea difícil de acreditar quebrantamie ntos en las zonas de exclusión móvil», añade. «Con la anterior adjudicataria no nos encontrábamos estos problemas», remacha. Estas incidencias se suman a la sobrecarga de los juzgados de violencia sobre la mujer. De hecho, hay procedimientos que se tardan en instruir hasta cuatro años, especialmente cuando recaen en los tribunales de instancia comarcales. Por último, el letrado pide que se implementen el sistema para que sea «certero». «No se puede amparar al delincuente o escudarnos en los fallos para ganar asuntos», sentencia.