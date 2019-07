Fallece Vicente de Luna, «un ser tremendamente sencillo y humilde» Vicente de Luna, con un ejemplar de IDEAL en su despacho / ALFREDO AGUILAR El propietario del Grupo Luna murió ayer dejando un gran legado empresarial | Sus familiares y amigos siempre destacaron su personalidad «emprendedora, inquieta, llena de entusiasmo, energía y optimismo» IDEAL GRANADA Viernes, 5 julio 2019, 10:55

Al igual que el Grupo Luna no sería lo mismo sin Granada, Granada no sería lo mismo sin el Grupo Luna. Los que pasen por la Circunvalación de Granada por primera vez, o los más jóvenes, podrá llamarles la atención un hotel llamado luna. Aunque lo que no saben es que ese hotel, al igual que el parking y muchos edificios cercanos se levantó gracias al esfuerzo, al tesón y al sacrificio de Vicente de Luna Quero. Un empresario con un gran corazón que ayer fallecía en Granada, lo que hizo que otros empresarios, amigos y entidades lo recordaran. El Granada CF o la Fundación CB Granada, entre otros, se hicieron eco del fallecimiento de Vicente de Luna.

La historia de Grupo Luna comienza en la primera década del siglo XX cuando Vicente de Luna Morales fundó la primera de las empresas, que más tarde Vicente de Luna Quero convertiría en Grupo Luna. En los años 70 inicia su actividad con el arrendamiento de viviendas, con y sin muebles, plazas de garaje y locales comerciales. Edificios libres y de VPO con las mejores instalaciones que destinan al alquiler de viviendas.

Fue en la década de los 90 cuando, de forma paralela a este arrendamiento de viviendas, se inicia la construcción del complejo hotelero Gran Hotel Luna de Granada y Parking Luna de Granada, con 415 plazas de garaje y 177 trasteros.

Hace unos meses, los hijos de Vicente de Luna Quero contaban a IDEAL lo orgullosos que estaban del trabajo de su padre. «De que sea mi padre el que lidere este barco y lo dirija, y nosotros quienes llevemos a cabo sus directrices. Una de sus máximas principales, que forman parte de su filosofía de vida es que seamos antes personas que empresarios. Él es una persona muy emprendedora, inquieta, llena de entusiasmo, energía y optimismo, un ser tremendamente sencillo y humilde, muy generoso y comprometido con las causas sociales e intentando ayudar en la medidas de sus posibilidades a los más necesitados. Muy consciente del sacrificio y el esfuerzo que han realizado sus antepasados, siempre ha sido atento con sus empleados, a los que trata como familia e intenta que trabajen alegres y cómodos«, señalan. Vicente de Luna ha invertido su vida en su trabajo y en su familia, con muchas horas de trabajo empleadas, de sacrificio y austeridad. »Él siempre ha estado a la altura de las circunstancias, y siempre ha sabido mantener y ampliar el legado de sus padres«. Él es quien realmente funda Grupo Luna como grupo empresarial y marca registrada hoy en día. En la actualidad el grupo sigue incrementando sus actividades y tratando de diversificar sus labores e inversiones. Se sigue mejorando y adaptando la actividad y procedimientos para mejorar, aún más si cabe, y mantener la excelencia empresarial por la que se ha caracterizado a esta familia desde sus inicios.

Descanse en paz.