Fallece Junco, uno de los primeros perros de la Policía Local de Granada El animal se había jubilado hacía dos años después de una década al servicio de los granadinos Á. L. Lunes, 2 septiembre 2019, 12:38

Todo tiene un final aunque el recuerdo siempre tiene la capacidad de perdurar más allá. Junco, uno de los perros que inauguró la Unidad Canina de la Policía Local de Granada, ha fallecido aunque su legado se mantendrá para siempre en el seno policial. El animal, que tenía 12 años de edad, ha muerto ya jubilado y viviendo de adopción en Cuevas del Campo.

Junco no ha sido un can cualquiera. Como no lo ha sido ninguno de los que han formado parte de la Unidad Canina de la Policía Local. Junco abrió el camino que hoy recorre Stan Lee para proteger y servir a los granadinos. Este pastor belga de malinois llegó a ser campeón de España en Intervención en el Campeonato Nacional de perros y su destreza le sirvió para trabajar en seguridad y antidroga.

Jubilado hace ya casi dos años, los últimos meses de su vida, Junco los ha pasado viviendo un merecido descanso que se ganó tras una década de servicio en la Policía Local de Granada. Conocido como 'K9' por el resto de agentes policiales, su adiós ha provocado una oleada de mensajes de cariño y recuerdo en redes sociales a la labor que desempeñó.