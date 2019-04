La facultad de Educación, inundada de carteles y pancartas de repulsa al supuesto episodio de acoso El supuesto episodio de acoso registrado en el Campus de Cartuja de Granada centra conversaciones de pasillos y departamentos YENALIA HUERTAS y ANDREA G. PARRA GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 23:44

Entrar en la facultad de Ciencias de la Educación es adentrarse en el templo de los futuros enseñantes. Alumnos y profesores se cruzaban ayer con una relativa normalidad en las puertas de acceso en un día en el que el centro se había convertido en noticia y no precisamente por la excelencia de su profesorado ni por las elecciones sindicales que se celebraban.

La entrada del edificio estaba empapelada y no con información de cursos, libros o conferencias... Sino con carteles que convocaban a la concentración que hoy se celebrará contra el acoso en las aulas a raíz del supuesto episodio ocurrido en uno de los despachos del edificio, durante una tutoría.

En el interior de este edificio del Campus de Cartuja, una suerte de luminoso claustro recibe al visitante, que se topa de nuevo con algunas cartulinas moradas en las paredes y grandes pancartas que cuelgan de las escaleras centrales. Son la expresión gráfica del rechazo al acoso, en general, que ha generado el caso particular denunciado por una alumna que dice haberlo sufrido por parte de uno de los docentes, al que han señalado igualmente otras cinco.

«Fuera acosadores de nuestras aulas». «¿Por qué se exige mi valentía y no tu educación?». «Mi cuerpo no quiere tu opinión». «Ante el acoso no te calles». «El protocolo no funciona». «Se acabó la impunidad». «Juntos podemos frenar el acoso». Las leyendas de carteles y pancartas captan la atención de un veinteañero con una mochila oscura que acaba de irrumpir en la facultad. El joven se coloca justo en el centro del hall y gira sobre sí mismo con el ceño fruncido para repasar con atención todos los mensajes. Después de leerlos, se detiene a hablar con un compañero.

Algunos de los carteles en el interior del centro educativo, que se halla en el Campus de Cartuja. / IDEAL

Los dos se muestran prudentes al conversar con IDEAL. «Yo no me atrevo a hablar sin pruebas, porque es algo bastante fuerte», dice el chico de la mochila oscura. «Llevo meses aquí y lo único que puedo hablar es de lo que he escuchado de la gente, y tampoco me atrevo a hacerlo. Lo que sí puedo decir es que el ambiente está bastante afectado», comenta, tras indicar que cursa un máster. Su compañero asiente: «Es algo muy reciente y a mí no me gusta opinar, pues puede que sea verdad o puede que no».

Desde el lunes, en los pasillos de esta facultad se respira tensión. El supuesto acoso denunciado por la primera alumna ha acaparado conversaciones de pasillos, de departamentos y de grupos de WhatsApp. «Me abochorna... si es que es así, si se verifican los hechos», señala un profesor que cruza el hall y es abordado por este diario. Es Francisco González, del Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales, que asegura desconocer quién puede ser el compañero denunciado y admite que el caso es estos días, sin duda, el tema de conversación.

«El profesor nos sacó un poco el tema por si alguien no estaba al corriente, pero claro nosotros ya nos habíamos enterado, puesto que varias compañera lo habían difundido por el grupo de la clase y otro grupo de Educación Primaria que tenemos», señala un estudiante llamado Francisco, mientras repasa apuntes sentado en una mesa con otros amigos. Este mismo joven da fe de que la conducta del docente bajo sospecha ya ha empezado a ser objeto del análisis crítico del alumnado y ha comenzado a haber comentarios sobre si el profesor prestaba «más atención a las niñas» que a ellos en el aula.

Las nuevas tecnologías han actuado de amplificador y a las ganas de aprender se han sumado las de saber qué pasó exactamente entre los protagonistas de este episodio local que se ha transformado en noticia nacional. La denunciante, apunta otro alumno, tendría bastante más casos recopilados. De momento, hay seis.

«Dos compañeras de Educación Primaria nos dijeron que a ellas sí que les daba clase y que ayer –por el martes– no se presentó en las dos horas que tenían con él, y que la próxima semana tenían un examen y no sabían si se iba a realizar a o no», apunta otra chica llamada Silvia. «Que pase esto en una facultad»... lamenta un joven que hay frente a ella y que se identifica como Álvaro. Él y su grupo dan total credibilidad a la primera denunciante. «¡Hombre, claro!», responden al unísono. Descartan que haya podido haber algún tipo de resentimiento académico por parte de su compañera con el profesor, dado que aún no están en época de exámenes. «Que una persona pueda estar resentida, puede ser, pero que veinte o veintitantas lo estén, lo veo difícil», añade Álvaro.

La concentración de hoy, que se desarrollará a las 13.00 horas en el recinto, se convocó tras conocerse el episodio que está investigando la Unidad de Igualdad de la UGR. No obstante, dicen que es contra todo tipo de abuso. Denuncian: «Contra el acoso tolerancia 0».

En el exterior del recinto hay algunos corrillos. En uno de ellos están Marta y Carmen, que estudian una de las especialidades de Magisterio. «En la facultad hay indignación», afirman, mientras explican que el tema se ha comentado incluso en clase. Otros miran los carteles antes de entrar. «Esperamos que haya mucha gente y apoyo a las estudiantes que han denunciado», expresan. Hoy se verá.