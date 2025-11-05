La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos

La incertidumbre era grande en la fábrica de campanas decorativas de cocina Steelgran Componentes S.A. ubicada en Pulianas, desde que en el verano de ... 2024 su propietaria, la multinacional Grupo Teka, optaba por venderla al gigante chino Midea. Y los peores temores de la plantilla se han acabado confirmando. La dirección de la empresa ha iniciado la negociación con la representación de los trabajadores de un ERE de extinción que plantea la salida de los 47 profesionales de esta industria, con un despido colectivo, y el cierre definitivo de la planta granadina en marzo de 2026, según confirmaron fuentes sindicales.

La desintegración de la multinacional Grupo Teka, compañía de origen alemán pero con sede en España que tiene como principal actividad la fabricación y comercialización de productos de cocina, afectó a Granada en dos frentes con la venta de las empresas Thielmann Portinox, el mayor fabricante de barriles de cerveza de acero inoxidable de España, y la de Steelgran Componentes S.A., que se dedica a la producción de campanas extractoras para las cocinas. Ambas compañías son totalmente independientes pero comparten las instalaciones Thielmann Portinox en la carretera de Pulianas. También han seguido destinos distintos.

Mientras la fábrica de barriles fue adquirida por la empresa catalana Irestal, que ha garantizado el futuro de industria en Granada, la planta de campanas de cocina se transfería a Midea, que ha planteado un ERE de extinción que afecta a sus 47 profesionales.

Entre la plantilla de fábrica granadina, de la que salen unas siete mil campanas extractoras de cocina mensuales que se exportan a todo el mundo, temían una posible deslocalización que se va a consumar ahora, según explica el presidente del comité de empresa de Steelgran, Javier Trapero. «Están reorganizando las fábricas para que sean más competitivas y se llevan la producción de Granada a Portugal, donde ahorran en salarios y kilometraje. Llevan tiempo valorando esta opción y nos ha tocado a nosotros que somos los más pequeños del grupo», lamenta el presidente del comité, en representación de CC OO.

El 28 de octubre se abrió la mesa de negociación del ERE en el que CC OO está negociando las mejores condiciones posibles para la salida de una plantilla compuesta por 49 trabajadores, la mayoría entre los 45 y 55 años y con una antigüedad de 25 años en la compañía.

Un mazazo

«Es un mazazo tremendo para la plantilla, hemos tenido la primera reunión sin acuerdo y no descartamos movilizaciones. Lo que pedimos es que se cumpla escrupulosamnte el convenio colectivo interno, que contempla una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades en el caso de ERE extintivo. Iremos a la calle pero vamos a pelear por el derecho de los compañeros con cargas familiares que necesitan al menos esta indemnización», esgrime el presidente del comité.

El descenso de la producción en la industria, que fabricó 121.000 campanas en 2021 y en los primeros meses de este año llevaba solo 41.000 ya hacía pensar en lo peor.

Desde CCOO recuerdan que ya denunciaron anteriormente «una oleada de despidos en este centro de trabajo, con la excusa de una supuesta reestructuración objetiva de producción». En esta ocasión, Steelgran alega una bajada en la productividad para acometer este ERE de extinción que afecta a medio centenar de profesionales. En este punto, CCOO asegura que la documentación relativa al expediente, será analizada una vez se haya presentado, para garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla«, insisten desde el sindicato.

UGT llama a la huelga

Por su parte, desde el sindicato UGT-FICA, son muy críticos con la empresa. «Nosotros abogamos por el mantenimiento del tejido industrial, tan escaso en nuestra provincia, con carencia de empleo estable y de calidad. Es lamentable la actitud de la empresa TEKA, que desde que decidió escindir la actividad de producción de campanas decorativas -no olvidemos que el centro de Granada fue pionero en España en diseño y fabricación- va al dictado de los planes de reducción de costes y deslocalización a centros como Portugal, Turquía y ahora también China», Juan Bayo, esgrime el presidente del comité de Portinox y secretario de organización de UGT-FICA Granada.

«TEKA nos trata como a paletos provincianos y ya tenía previsto hacer un cierre de la planta para finales de 2020; si no lo hicieron fue por la pandemia y la crisis financiera del grupo, siendo ahora con el respaldo económico de MIDEA cuando se han decidido por fin a ejecutar«, advierte.

«Los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de Granada se han comportado siempre con total compromiso y lealtad; iniciar una huelga indefinida se presenta como la única respuesta a esta situación, tanto por la pérdida definitiva de los puestos de trabajo, como por el incumplimiento flagrante que pretenden hacer de la cláusula de garantía en el empleo contenida en su convenio colectivo, que garantiza la indemnización en 45 días por año y no las miserias que vienen a ofrecer, muy lejos de lo ya pactado».