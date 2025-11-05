Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las instalaciones de Steelgran están dentro de la planta de Thielmann en la carretera de Pulianas, aunque son dos empresas totalmente independientes. Los nuevos propietarios de Thielmann han garantizado su continuidad en Granada. Pepe Marín

La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos

Midea, la nueva propietaria de Steelgran, negocia un ERE de extinción para trasladar la producción a Portugal

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:57

La incertidumbre era grande en la fábrica de campanas decorativas de cocina Steelgran Componentes S.A. ubicada en Pulianas, desde que en el verano de ... 2024 su propietaria, la multinacional Grupo Teka, optaba por venderla al gigante chino Midea. Y los peores temores de la plantilla se han acabado confirmando. La dirección de la empresa ha iniciado la negociación con la representación de los trabajadores de un ERE de extinción que plantea la salida de los 47 profesionales de esta industria, con un despido colectivo, y el cierre definitivo de la planta granadina en marzo de 2026, según confirmaron fuentes sindicales.

