La 'fábrica' de los análisis clínicos Operarias trabajan en el corazón del espacio de laboratorio, que ocupa una superficie de dos mil metros cuadrados. / JORGE PASTOR El laboratorio del Hospital del PTS, el más grande de Andalucía, alcanza ya las 3.300 analíticas diarias | Ochenta profesionales atienden un servicio que da cobertura a Granada y área metropolitana y hospitales como los de Motril y Baza JORGE PASTOR GRANADA Lunes, 21 enero 2019, 00:59

Si estableciéramos un paralelismo entre cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona un hospital, el corazón sería, sin lugar a dudas, el laboratorio. Desde este departamento sale gran parte de la información que precisan los médicos para determinar algo tan sensible como qué enfermedad sufre un paciente y qué tipo de tratamiento será el más adecuado para sanarlo y que tenga una vida lo más normalizada posible. En Granada hay uno grande. Muy grande. El más grande de la comunidad autónoma andaluza no sólo por su superficie, unos dos mil metros cuadrados, sino por su enorme capacidad de procesado. Se halla exactamente en el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y cubre a los 650.000 habitantes empadronados en Granada y los municipios del área metropolitana y también es la referencia para otros centros hospitalarios de la provincia como Motril y Baza -también les llega material desde Guadix y Loja-. Desde que se inauguraron estas instalaciones, a finales de enero de 2015, el volumen de trabajo no ha parado de crecer. Tanto es así que ahora mismo están procesando ya las analíticas de 3.300 pacientes diarios, lo que supone, a su vez, la medición de cerca de 50.000 parámetros -lo normal es que de una extracción de sangre, por ejemplo, se puedan sacar unos quince-.

La entrada a este área hospitalaria, donde trabaja un equipo de más de ochenta profesionales -cincuenta y siete técnicos, seis enfermeros, seis administrativos, siete residentes y nueve médicos y farmacéuticos- , está estrictamente prohibida. Sólo puede acceder personal acreditado y visitas autorizadas. En este caso, un periodista del diario IDEAL.

Robotización

¿Qué impresión tiene el 'extraño' que se adentra en aquella sala inmensa? Pues básicamente la de estar en una fábrica donde todos los procesos están automatizados y robotizados -desde que se generan los códigos de barras de cada enfermo en las consultas hasta que llegan los informes a esas mismas consultas-, aunque siempre haya una validación final por parte de un especialista. Los tubitos no dejan de circular por una especie de cintas transportadoras blindadas, similares a menor escala a las que hay en las embotelladoras, siempre bajo la atenta observación de batas blancas con guantes azules que controlan, a su vez, equipos informáticos que sirven para clasificar y controlar los procedimientos.

No se puede decir que la probabilidad de error sea cero, pero sí se aproxima a cero por dos motivos fundamentales. El primero porque allí hay una inversión tecnológica de veinte millones de euros en espectofotómetros, colorímetros, secuenciadores... aparatos de última generación. Y segundo «por la máxima implicación y responsabilidad de toda la plantilla», recalca Lola Guillot, que ejerce funciones de coordinación. No hace falta más que fijarse con un poco de atención para apreciar que, en efecto, los rictus son de concentración.

Tomás de Haro, director del laboratorio, explica que el principal grupo de pruebas son las bioquímicas, donde se examinan valores como la glucosa, el colesterol o el ácido úrico. Pero también se hacen inmunológicas, hematológicas, toxicológicas, hormonales, orinas, genéticas o de reproducción asistida. Una cartera que cubre, en definitiva, todos los requerimientos que llegan desde atención primaria, pero también desde todas las especialidades de un hospital como el del PTS, por donde pasan a diario unas 4.500 personas. Por este motivo, la actividad ambulatoria se desarrolla de forma ininterrumpida de ocho de la mañana a ocho de la tarde todos los días laborables -de lunes a viernes-, mientras que para las urgencias el servicio está hábil las veinticuatro horas del día durante los 365 días de año. En el primer caso los resultados pueden tardar entre cinco y seis horas, mientras que en el segundo, que precisa mucha más celeridad, lo normal es que estén a disposición de los facultativos en un intervalo de unos sesenta minutos.