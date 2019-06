Faberin, la startup que conecta compradores, artesanos y tecnología 4.0 Vicente Cánovas, CEO de Faberin. / IDEAL Alhambra Venture 2019 Una fábrica digital, una comunidad conectada, global y local, donde el talento creativo estará protegido y remunerado R. I. Granada Jueves, 6 junio 2019, 02:11

Cada vez más artesanos y amantes del arte se suman a la 4ª revolución industrial aplicada al mobiliario y demás artículos de decoración. Gracias a startups como Faberin, artistas diseñan sus creaciones mientras que los makers producen los artículos bajo demanda del cliente mediante el uso de impresoras 3D, moldeado y máquinas de control numérico para cortar y grabar madera o metal, entre otros materiales. Esta plataforma digital, formada por Vicente Cánovas (CEO), Nacho Tortosa (CMO) y Daniel Lorenzo (CTO), ha conseguido comercializar mobiliario y elementos de decoración exclusivos, que han sido creados por diseñadores artesanales y elaborados bajo demanda por makers expertos que utilizan herramientas de tecnología 4.0 para aportar valor a cada creación y posicionar al artesano en la nueva economía.

El proyecto nació en el año 2017, tras la salida como CEO de Vicente Cánovas de la empresa familiar Newgarden, empresa de fabricación de mobiliario de exterior e iluminación. Querían algo diferente, con alcance global, valor diferenciador y una visión clara: crear una fábrica digitalizada, global, local, que conecte el talento y las habilidades de grandes expertos. Crear nuevas oportunidades para utilizar los recursos existentes que se conectan mediante tecnologías y permiten generar resultados exponenciales.

Además de todo esto, el reto al que se enfrentaban era doble, había que crear equipo propio de tecnología y marketing digital, los dos pilares sobre los que se asienta el proyecto. Y por otro lado, darle forma a la idea y validarla hasta encontrar el camino adecuado. «Productos únicos, personalizables, de edición limitada y fabricados de forma original bajo demanda», señalan desde la compañía.

Faberin pretende acabar con la gran cantidad de talento creativo que queda olvidado en un cajón o en porfolios de diseños que no ven la luz y no llegan a hacerse realidad. Los fabricantes locales, artesanos, makers y pequeños talleres no tienen acceso a diseños de calidad, y no encuentran la manera de vender productos directamente a clientes sin intermediarios. Por otra parte, los consumidores tienen difícil acceso a productos de diseño fabricados por artesanos, solo los encuentran en tiendas o marcas de lujo, o productos artesanales con bajo diseño.

Por eso, esta startup conecta a diseñadores internacionales con fabricantes locales, artesanos y makers, para ofrecer un catálogo de productos únicos, personalizables, de edición limitada y fabricados de forma original bajo demanda.

Gracias a Faberin, los diseñadores ingresan royalties por sus diseños, manteniendo la autoría y los derechos de propiedad industrial que siempre les pertenecen. Y por otro lado, los fabricantes acceden a diseños exclusivos, que fabrican bajo demanda, alcanzando directamente los clientes. Así pues, los consumidores podrán elegir el diseño que les guste, y comprarlo directamente al fabricante. «Una comunidad que confíe en Faberin como una auténtica Fábrica Digital, conectada, global y local, donde el talento creativo estará protegido y remunerado», defienden.

La compañía ya ha definido los canales de entrada de diseñadores y makers, habiendo triplicado el pasado mes de abril el número de registros que venían produciéndose en los meses anteriores. Actualmente, Faberin está trabajando en el perfil de los consumidores, donde la propuesta de valor también pueda ser una solución para ellos.

Se han centrado en estos tres perfiles: Canal Horeca, poniendo el foco en la restauración; anfitriones de Airbnb como nicho de mercado que valora especialmente la exclusividad y la personalización de productos; y por último, los prescriptores, interioristas, decoradores, arquitectos y todo aquel profesional que en sus proyectos necesite de un producto exclusivo y original.

Desde Faberin, pretenden validar el modelo en España para escalar en USA y resto de Europa. Para ello quieren incorporar la tecnología blockchain que les permitirá asegurar aún más la propiedad intelectual de los diseños y el cobro de royalties, lo que facilitará la entrada en mercados más complejos como China e India, pero sobre todo buscan crear una comunidad que confíe en Faberin como una auténtica Fábrica Digital, conectada, global y local, donde el talento creativo estará protegido y remunerado.

En Alhambra Venture 2019

Faberin es una de las 27 startups seleccionadas para participar en Alhambra Venture 2019 los próximos días 3 y 4 de julio. Con su presencia en dicho evento, pretenden «dar a conocer el proyecto, detectar si hay interés en nuestra propuesta por parte de inversores con experiencia para llevarnos al siguiente nivel y conseguir escalar la startup hasta hacerla global».