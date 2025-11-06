Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Basilio Santiago, como heraldo real, en su visita al Materno Infantil. Ideal

Los exteriores del Hospital Materno Infantil se llenarán de luces y decoraciones esta Navidad

La Asociación 'Sonriendo se puede ganar' también ha impulsado un mural en la plata séptima de oncología, diseñado por 'El Niño de las Pinturas'

María Dolores Martínez

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

La Asociación 'Sonriendo se puede ganar' para el apoyo de los niños que padecen cáncer se encuentra inmersa en dos nuevos proyectos muy ilusionantes, que ... tienen como destinatarios a todos los pacientes del Hospital Materno Infantil y, en concreto, los pequeños que se encuentran hospitalizados en la planta séptima de oncología. El presidente de la asociación, Basilio Santiago Antequera, ha explicado a este medio que «con la ayuda del Ayuntamiento y de varias empresas de Granada queremos poner una decoración de Navidad en los exteriores del hospital, como el aparcamiento o la entada. Hasta ahora nunca se había hecho». La idea surgió en una de sus reuniones como una forma de llevar esa sonrisa que tienen por bandera a todos los pacientes. «Es verdad que dentro del hospital, las unidades, las enfermeras y las asociaciones nos preocupamos de que exista este tipo de decoración, pero no se había hecho nada en el entorno. Empezamos a trabajar y a establecer contactos con gente que nos pudiera ayudar». De momento, ya han conseguido la involucración del Ayuntamiento y la ayuda de la Hermandad del Rocío de Granada, entre otros apoyos, y muchos elementos decorativos, como ciervos y un pino de seis metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los exteriores del Hospital Materno Infantil se llenarán de luces y decoraciones esta Navidad

Los exteriores del Hospital Materno Infantil se llenarán de luces y decoraciones esta Navidad