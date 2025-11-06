Los exteriores del Hospital Materno Infantil se llenarán de luces y decoraciones esta Navidad La Asociación 'Sonriendo se puede ganar' también ha impulsado un mural en la plata séptima de oncología, diseñado por 'El Niño de las Pinturas'

María Dolores Martínez Granada Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

La Asociación 'Sonriendo se puede ganar' para el apoyo de los niños que padecen cáncer se encuentra inmersa en dos nuevos proyectos muy ilusionantes, que ... tienen como destinatarios a todos los pacientes del Hospital Materno Infantil y, en concreto, los pequeños que se encuentran hospitalizados en la planta séptima de oncología. El presidente de la asociación, Basilio Santiago Antequera, ha explicado a este medio que «con la ayuda del Ayuntamiento y de varias empresas de Granada queremos poner una decoración de Navidad en los exteriores del hospital, como el aparcamiento o la entada. Hasta ahora nunca se había hecho». La idea surgió en una de sus reuniones como una forma de llevar esa sonrisa que tienen por bandera a todos los pacientes. «Es verdad que dentro del hospital, las unidades, las enfermeras y las asociaciones nos preocupamos de que exista este tipo de decoración, pero no se había hecho nada en el entorno. Empezamos a trabajar y a establecer contactos con gente que nos pudiera ayudar». De momento, ya han conseguido la involucración del Ayuntamiento y la ayuda de la Hermandad del Rocío de Granada, entre otros apoyos, y muchos elementos decorativos, como ciervos y un pino de seis metros.

Otro proyecto de gran envergadura organizado en solitario por 'Sonriendo se puede ganar' tiene como escenario la terraza de la planta séptima del Materno Infantil, que «remodelamos y decoramos con elementos plásticos porque allí no se puede poner nada natural. Con el paso del tiempo se han ido deteriorando y, por ello, surgió la idea de volver a decorarla. En esta ocasión con un diseño de 'El Niño de las Pinturas' en un gran muro. «Le queda poco para terminarlo, pero le está quedando chulísimo. Todos los médicos, enfermeras y profesionales que lo están viendo están mostrando su satisfacción». La asociación no ha dudado en apostar de nuevo por 'El Niño de las Pinturas' porque «hace muchos años colaboró con nosotros haciendo un diseño para unas bolsas que cubrían los sueros de la quimioterapia». En referencia a su nueva creación, «ya nos gustó sobre el papel lo que tenía preparado y ahora que lo está pintando, aún más». Para cubrir estos dos proyectos y otras iniciativas, la Asociación ha organizado para el próximo día 29 una zambomba en el Colegio Santo Domingo, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas. Actuarán en ella el grupo flamenco 'Zambomba Los Fernández y Amigos' y la orquesta 'Richi y Compañía'. Entre los logros conseguidos por la asociación se encuentra la automatización de una puerta de acceso a la sala de tratamientos del hospital de día de Oncología del PTS, dentro del proyecto 'Spei' (Esperanza). Se inauguró el pasado mes de mayo gracias a la asociación y la Hermandad del Rocío de Granada, pero aún quedan por cubrir parte de los gastos presupuestados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Granada