El exsubdelegado Francisco Fuentes, sustituto de Betoret en la lista de Sebastián Pérez RAMÓN L. PÉREZ El vicesecretario ejecutivo del PP de Granada es hombre de la total confianza de Pérez R. I. GRANADA Domingo, 21 abril 2019, 22:00

El PP ya ha elegido a quien sustituirá a Trinitario Betoret en la lista de Sebastián Pérez para las elecciones municipales en la capital. Se trata de Francisco Fuentes, exsubdelegado del Gobierno en la provincia y actual vicepresidente ejecutivo del PP de Granada.

Así lo ha anunciado Sebastián Pérez tras una reunión con la candidatura completa a través de una nota de prensa, en la que ha destacado la experiencia de Fuentes, su conocimiento de los problemas de la ciudad al haber estado al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras su paso por la Subdelegación y su conocimiento del partido al llevar un año como vicepresidente ejecutivo del PP de Granada.

Actualmente, fuentes es letrado de la Seguridad Social pero, tal y como ha explicado, ha decidido dar este paso motivado principalmente por el programa y el equipo «impresionante que va a construir La Gran Granada», pero sobre todo «pr el trabajo de los militantes de todos los distritos de la capital que, de manera altruista, llevan meses dejándose la piel para conseguir el objetivo común de que el próximo 26 de mayo el PP recupera el Gobierno que nunca debió perder».

«Afronto este reto con humildad y vocación de servicio público desde mi incorporación a la función pública como letrado», ha manifestado.

«Por motivos personales»

Esta decisión se ha producido tras la renuncia de Trinitario Betoret de concurrir en la lista del PP a las elecciones municipales. Fue el pasado miércoles cuando Betoret se cayó de la candidatura alegando «motivos personales».

Betoret, que antes de anunciarse su inclusión en la candidatura era presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, había sido uno de los fichajes más sonoros de Sebastián Pérez para los comicios del 26 de mayo. De hecho, el presidente del PP granadino y candidato a la alcaldía de Granada lo presentó, al anunciar su nombre hace un mes, como «el hombre que más y mejor conoce el turismo en Granada».

«Hoy he comunicado al PP de Granada mi decisión de dejar la candidatura por motivos personales y familiares a la vez que he mostrado mi total apoyo a los proyectos que va a desarrollar en nuestra ciudad y en los que siempre he creído, motivo por el que decidí incorporarme a la lista», detalló Betoret al respecto, al tiempo que ha matizó que seguirá colaborando activamente con el partido.

Ahora, le toma el relevo en la candidatura de Sebastián Pérez Francisco Fuentes, jienense licenciado en Derecho por la Universidad de Granada que, tras opositar al Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social y estar destinado en Lugo y Valencia, regresó a Granada y presidió la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Adminsitración de la Seguridad a nivel estatal. Asimismo, también fue director provincial del INSS y, en diciembre de 2016, accedió al puesto desubdelegado del Gobierno en Granada.