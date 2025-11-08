Las exportaciones capean los aranceles de Trump gracias a la buena marcha del aceite

El impacto de la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos «está siendo limitado para lo que se esperaba». Lo comentaba así hace ... unos días el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, haciendo una valoración global del país, pese a la mayor afección a sectores como la industria del automóvil. En el terreno local, se impone la prudencia pero la realidad, a día de hoy, es que el 'made in Granada' está capeando los aranceles de Donald Trump prácticamente sin despeinarse.

Es la sensación general de las 266 empresa exportadoras que hacen negocio con Estados Unidos, expresada con todas las cautelas en tanto que aún es pronto para ver todos los efectos definitivos del gravamen que se adelantó al 10% en abril y se fijó en un 15% de forma general para los productos de la UE en agosto. Lo que dicen las estadísticas de comercio exterior aportadas por la agencia Andalucía Trade, de la Junta de Andalucía, es que en los primeros ocho meses del año las empresas granadinas han vendido 41,3 millones de euros en productos a Estados Unidos, lo que supone una ligerísima caída del 2,8% que es la menor de las sufridas por las provincias andaluzas. En el mismo periodo Huelva o Cádiz han sufrido desplomes de más del 40%.

La segmentación

La clave que explica que la resistencia del comercio exterior de la provincia a Estados Unidos al gravamen es la buena marcha de las ventas del aceite de oliva, que en el caso de Granada es el gran producto estrella y concentra el 58,7% de las ventas a ese país en lo que va de año. Lejos de caer por el efecto del gravamen, el aceite ha experimentado un alza en sus ventas del 7,9%, según el informe de Andalucía Trade. Los países competidores de España que también exportan aceite de oliva a Estados Unidos están en la misma situación –el caso de Grecia o Italia que soportan el mismo gravamen del 15%– o incluso peor, en el caso de Túnez o Turquía por lo que esta vez el aceite andaluz no asume el castigo en solitario. A este escenario se suma que el descenso de cotización del aceite en la actualidad con respecto a los años en los que se disparó por la sequía, por lo que –aún con el arancel repercutido en el precio– el consumidor no ha notado grandes diferencias. «Hay productos como el caso del aceite de oliva que no tienen sustituto local directo por lo que se ha seguido manteniendo la compra. Hay una subida de precio que el mercado asume y acepta», resume el responsable de Internacional de Cámara Granada, Luis Miguel Nebot. Además recuerda que el resto de productos que se venden a Estados Unidos están muy atomizados, por lo que la afección de los aranceles es menor.

Las máquinas de SIMA

«El aceite supone históricamente más de la mitad nuestras exportaciones a este mercado. En segunda posición están los químicos con un 8,4% y los libros, curiosamente se consolidan en tercera posición con un 5,8 %. El resto de partidas están tremendamente atomizadas. Más del 30% se corresponde con productos que aportan en torno a un 1%. Es lo que hace que la exportaciones a Estados Unidos, pese a los aranceles, no sufran grandes alteraciones», analiza.

Como estaban o mejor –también cruzan los dedos– se han quedado en la empresa granadina SIMA, líder nacional en la fabricación de maquinaria ligera para la construcción que está apostando fuerte por el mercado de Estados Unidos en los últimos años. En su caso, sus máquinas se han encarecido un 15% con el arancel a la UE, pero el castigo a sus grandes competidores en ese mercado, China, ha sido mucho peor, lo que refuerza su posición. «Mantenemos el ritmo de ventas del año pasado. Nosotros no tenemos competencia de producto americano y a los chinos les han subido más por lo que nuestra relación calidad precio es aún mejor», destaca.