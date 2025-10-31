Expertos del BBVA auguran buenas perspectivas económicas y destacan el empuje de la IA

¿Cuáles son las perspectivas económicas para lo que resta de 2025? ¿Cómo evolucionarán los mercados financieros? ¿Qué Bolsa se comportará mejor, la europea o ... la estadounidense? Estas son algunas de las preguntas que han abordado expertos del BBVA en el Foro Perspectivas organizado por la entidad financiera y IDEAL, en el que dialogaron sobre el contexto económico global y las tendencias del mercado con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones de inversión en un entorno cada vez más complejo. Los intervinientes coincidieron en que se espera que el próximo año la economía tenga una tendencia alcista y en que a pesar de que hay riesgos en el horizonte, las perspectivas son positivas.

Rosario Olaegui, directora de zona de BBVA en Granada, Jaén y Almería fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes para resaltar que con esta iniciativa el banco busca ayudar a sus clientes de banca privada a que tomen las mejores decisiones financieras con «seguridad y confianza». «Nuestros banqueros se esfuerzan para darles el mejor de los servicios y el mejor acompañamiento», aseveró, al tiempo que afirmó que BBVA es ahora referente a nivel nacional en el sector de la banca privada.

«BBVA está en su mejor momento y tenemos la ambición de seguir generando valor» Antonio García Preciados Director de Banca Privada en la territorial sur de BBVA

«Las declaraciones de Trump dificultan tener un horizonte claro. Pero de momento, la economía va bien y estamos viendo un empuje de la IA» Pep Ruiz Economista principal de BBVA Research

«Las perspectivas son buenas, pero no podemos olvidar que hay alguna nube en el horizonte. Hay que tener un optimismo prudente» Roberto Hernanz Responsable de Mercados de Banca Privada BBVA España

Tras su intervención, arrancó la mesa redonda que compartieron Antonio García Preciados, director de Banca Privada de la dirección territorial sur de BBVA en España, Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research y Roberto Hernanz, responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España. Los ponentes trataron de responder a las preguntas previamente lanzadas a los asistentes al foro, que pudieron participar mediante una encuesta online con respuestas se fueron viendo en vivo para analizar la tendencia de los mercados.

Sobre las perspectivas de lo que queda de 2025 y el próximo, Hernanz afirmó que se espera que el año que viene la perspectiva sea alcista. «En Estados Unidos hemos tenido un año muy resiliente y el mercado laboral ha sido extraordinariamente robusto», aseveró. Mientras que sobre Europa, consideró que hay situaciones heterogéneas, pero se puede apuntar que España ha sido «la gran locomotora».

Por su parte, Pep Ruiz también fue optimista en lo que a las perspectivas económicas se refiere. Apuntó que España se ha comportado bien con un crecimiento de en torno al 3%, que en el caso de Andalucía incluso se ha superado. Para 2026, se prevé que la economía siga al alza aunque algo más contenida. Esto, señaló, se traducirá en creación de empleo, que en Andalucía podría llegar a los 180.000 puestos de trabajo, y en una bajada de la tasa de paro. Las migraciones y el turismo son dos de los factores que han sido determinantes para esta evolución de la economía.

¿Y cómo se traducirán esas perspectivas para BBVA? Antonio García afirmó que el banco está registrando resultados récord, con cada vez más clientes que confían en que los acompañan en la gestión de sus inversiones. A cierre de agosto de 2025, BBVA contaba con 129.000 carteras de inversión gestionadas o asesoradas. Su objetivo es alcanzar los 200.000 clientes cuando llegue 2029. «Estamos centrados en la persona. Usando la tecnología para mejorar la relación cliente-banquero», precisó.

Consideró que BBVA«está en su mejor momento». «Tenemos la ambición de seguir generando valor», aseveró, al tiempo que dijo que el objetivo es conseguir un beneficio de 48.000 millones en los próximos cuatro años, con una rentabilidad cercana al 22% y una eficiencia en el entorno del 35%. Además, anunció que el banco prevé disponer de 36.000 millones para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. «Ya hemos anunciado medidas concretas, como la recompra de acciones por 1.000 millones de euros», precisó.

Los expertos hablaron también sobre el comportamiento de los mercados, en los que la situación geopolítica es clave. En este punto, se puso sobre la mesa la gestión de Donald Trump tras su llegada al gobierno de EEUU y la incertidumbre que sus decisiones han podido generar. Pep Ruiz apuntó que aunque es cierto que existen riesgos, de momento no se están materializando. «Seguimos viendo un crecimiento sólido en EEUU y una inflación relativamente controlada», apostilló. «Las declaraciones que hace Trump dificultan ver un horizonte claro. Pero de momento, la economía va bien, y estamos viendo un empuje de la IA».

Sobre Inteligencia Artificial habló también Roberto Hernanz que dijo que confían en que gran parte de la renta variable termine el año mejor y que uno de los catalizadores es la IA. «Las compañías de IAestán subiendo de forma respaldada», indicó. Sobre qué se puede esperar de los mercados financieros para lo que resta del año, Hernanz señaló que desde BBVA, ahora mismo están apostando más por la renta variable. Afirmó que «estamos en un momento de optimismo prudente». «Las perspectivas son buenas. Pero no hay que olvidar que hay alguna nube en el horizonte», apostilló.

Una conclusión parecida fue la de Pep Ruiz. «Las perspectivas siguen siendo positivas. Hay oportunidades para el crecimiento, pero los riesgos son relevantes y los retos importantes».