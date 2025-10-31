Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pep Ruiz, Antonio García Preciados y Roberto Hernanz, en la mesa redonda del Foro 'Perspectivas' organizado por BBVA y IDEAL

Pep Ruiz, Antonio García Preciados y Roberto Hernanz, en la mesa redonda del Foro 'Perspectivas' organizado por BBVA y IDEAL Ariel C. Rojas

Expertos del BBVA auguran buenas perspectivas económicas y destacan el empuje de la IA

Afirman que en Andalucía el crecimiento está por encima del nacional, lo que se traduce en creación de empleo

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:24

Comenta

¿Cuáles son las perspectivas económicas para lo que resta de 2025? ¿Cómo evolucionarán los mercados financieros? ¿Qué Bolsa se comportará mejor, la europea o ... la estadounidense? Estas son algunas de las preguntas que han abordado expertos del BBVA en el Foro Perspectivas organizado por la entidad financiera y IDEAL, en el que dialogaron sobre el contexto económico global y las tendencias del mercado con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones de inversión en un entorno cada vez más complejo. Los intervinientes coincidieron en que se espera que el próximo año la economía tenga una tendencia alcista y en que a pesar de que hay riesgos en el horizonte, las perspectivas son positivas.

