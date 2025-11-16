Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Traumatóloga Geek, especialista del PTS. Ideal

La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»

Conversamos con la Traumatóloga Geek, especialista del PTS, sobre sus altas cifras de incidencia, en pleno proceso de creación de su primer libro

María Dolores Martínez

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La especialista en Traumatología del PTS, Irene Moreno Sánchez, más conocida en redes como la Traumatóloga Geek es toda una revolución en las redes sociales. ... Hablamos con ella sobre la lumbalgia, una dolencia a la que «vamos directos como a un precipicio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  7. 7

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  10. 10 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»

La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»