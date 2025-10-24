3 experiencias únicas más allá de lo habitual en Granada

IDEAL Viernes, 24 de octubre 2025, 13:50 Compartir

Granada, con su rica historia y vibrante cultura, está lista para ofrecerte experiencias memorables que trascienden lo cotidiano. No se trata solo de disfrutar unas deliciosas cañas en una terraza; nuestra magnífica ciudad te invita a explorar un sinfín de opciones que estimularán todos tus sentidos. Desde acogedores restaurantes que combinan tradición y modernidad en sus platos, hasta festivales como el Festival de Teatro Familiar, donde la magia del teatro se entrelaza con la alegría infantil, encontrarás actividades que te sorprenderán y encantarán.

En Oferplan Granada de IDEAL, cada día te proponemos planes que maximizan tu tiempo libre y te sumergen en la esencia de Granada. Si buscas momentos inolvidables y quieres experimentar la verdadera vida granadina, aquí tienes tres planes que no puedes dejar pasa

Un rincón con alma y sabor Miranda Restaurant

Situado en el barrio de Fígares, Miranda Restaurant nace de la pasión de dos emprendedores: Ana, una granadina auténtica, y Eduardo, oriundo de Argentina. EN 2024, este pequeño paraíso gastronómico se ha convertido en un refugio para los amantes de la buena mesa.

Con una capacidad limitada a 20 comensales por turno, cada visita se transforma en una experiencia íntima y personalizada. Bajo la dirección de Eduardo, la cocina presenta una fusión de influencias mediterráneas, latinas y asiáticas que cautivan el paladar. Cada plato cuenta una historia, creando un viaje sensorial que invita a conectar con los sabores auténticos y con la calidez de quienes han materializado su sueño. Además, en Oferplan Granada de IDEAL, puedes acceder a un menú exclusivo que promete deleitar tus sentidos a un precio especial.

TIF Granada Arte para Todos

El Festival TIF Granada se ha consolidado como un referente en las artes escénicas para niños, jóvenes y familias. Este evento se convierte en un espacio de encuentro entre arte y educación, logrando atraer a un público diverso y a compañías de renombre de toda España. Las entradas están disponibles en Oferplan Granada de IDEAL a un precio exclusivo por tiempo limitado, permitiendo que audiencias de todas las edades se sumen a esta celebración cultural.

Tributo El rock legendario de Extremoduro

El próximo 19 de diciembre, el escenario de Planta Baja vibrará con la energía de Gato Ventura, hijo del célebre Paco Ventura de Medina Azahara. Este concierto no solo presentará el estilo inconfundible de Gato, sino que culminará en un emocionado homenaje a Extremoduro. Con su potente sonido y letras profundas, su música logra conectar con un amplio espectro de oyentes, y sus nuevas canciones, producidas por Tato LaTorre, prometen llevar su arte a otro nivel. Las entradas, también a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL, son una cita que ningún amante del rock querrá perderse.

