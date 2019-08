«Con la experiencia suficiente uno aguanta todas las temperaturas» Luciano Puga Villanueva en una de las obras en las que se encuentra actualmente . / ALFREDO AGUILAR Al sol Entrevista a Luciano Puga, constructor EDUARDO SANZ Martes, 6 agosto 2019, 11:05

Cuando uno ve a Luciano Puga no tiene la sensación de estar ante un hombre de 57 años, tampoco de que lleve toda su vida en la obra. Parece mucho más joven y salido de hacer de doble de algún actor cachas de Hollywood, pero no, desde pequeño, este constructor dilareño lleva aprendiendo la profesión. Pasó sin altibajos la crisis gracias a su cautela, y a día de hoy sigue viviendo con la misma prudencia que le salvó el negocio por entonces.

–¿Cuál es la labor de un constructor? ¿Necesita de estudios?

–Antes la construcción era un oficio que se enseñaba de padres a hijos. A base de trabajar en la obra uno va aprendiendo, pero en la actualidad desempeño mi oficio como autónomo junto a gente que lleva toda la vida aprendiendo este trabajo junto a mi.

–Parte del oficio de constructor es la prevención de riesgos laborales. ¿Es el calor un factor importante a tener en cuenta en verano?

–Cuando uno empieza a trabajar, los primeros 'calores' son horribles, pero son tantos años trabajando con la misma gente que ya todos estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo con el tiempo que sea, por lo que no es algo que nos preocupe mucho. De todas formas sí que hay que distribuir el trabajo a lo largo del día y concentrar las actividades más intensas cuando hace menos calor.

–Habla mucho de la experiencia ¿trabaja con jóvenes o no les ve suficientemente preparados?

–No contrato gente joven por lo genera, aunque la falta de experiencua y preparación no es un problema particular de ellos, es generalizado. Haber hay trabajo, lo que falta es gente lo suficientemente preparada para que rentabilicen su esfuerzo entre impuestos, cotizaciones y además, enseñarle el oficio. También la mentalidad es distinta hoy día, antes trabajabas o te morías de hambre. Ahora la vida ta ya no es tan dura, y eso es parte del motivo por el que la gente ya no aguanta tanto ni está tan acostumbrada como lo estábamos antes.

–A pesar del calor, con chanclas no se podrá ir, ¿cambia el tipo de equipamiento durante esta época?

–A nadie se le ocurriría venir con un mono largo al trabajo, pero sí que hay cascos homologados para el verano. De todas formas, a base de años pasando calor uno ya sabe más o menos el tipo de ropa que tiene que llevar según el día. A parte de eso, haga el tiempo que haga, siempre hay que llevar las botas de seguridad de metal, eso por desgracia no se refrigera con el verano.

–Por muy acostumbrado que se esté al calor, trabajar a 48 grados no será fácil para nadie, ¿seguís usando botijos para refrescaros o hay métodos más modernos?

–Normalmente siempre hay alguno que se lleva su neverilla y conservan ahí el agua, que al final es el mejor método de combatir el calor, aunque también hay que tener cuidado porque el agua demasiado fría en contraste con la temperatura puede sentar mal. De todas formas en la actualidad los materiales que hay son muchísimo más ligeros y facilitan enormemente el trabajo. No es lo mismo llevar una tubería de 50 kilos que una de 20, así que eso ha facilitado inmensamente el trabajo durante estas fechas.

¿Alguna vez has tenido algún accidente por el calor?

La verdad es que no, y aunque de media mi cuadrilla tenga más de 50 años, aguantamos el calor mejor que muchos otros que sí han tenido percances por la temperatura al haber puesto a hacer el mismo trabajo a gente con menos experiencia.

¿Por qué sólo coge reformas?

Las licencias son muy caras y hay que pelear con los bancos. A parte tanto ya tenemos una edad, y yo por ejemplo, prefiero dedicarme a mi familia y aficiones que a intentar hacer grandes proyectos, por lo que sólo suelo coger reformas. Aparte, tras la crisis la cosa es distinta. Por suerte fui prudente, y con tantos años trabajando, cuando vi a los bancos prácticamente regalando el dinero, me di cuenta que aquello iba a durar poco porque nada tan bonito puede ser cierto

¿Hay más trabajo en verano que el resto del año? ¿Qué época es peor para trabajar?

Ahora el sector de la construcción está más activo, pero de todas formas primavera y verano son los meses cuando más trabajo hay; aproximadamente un 50% más. Salvo a las épocas, tanto el invierno como el verano son duras porque aunque ahora haga calor, luego te llueve a dos o tres grados, aunque sí, el calor suele ser peor.