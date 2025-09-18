Una experiencia educativa única: Lactalis Puleva reanuda sus visitas escolares en octubre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:38 Compartir

Con el comienzo del curso escolar, Lactalis Puleva reanuda el programa de visitas escolares a su planta de elaboración de alimentos lácteos en el Camino de Purchil de Granada. Esta actividad ofrece al personal docente de los colegios una experiencia educativa única, permitiendo a los alumnos/as conocer de cerca cómo se elabora la leche que consumen diariamente. La visita está diseñada para ser una experiencia divertida y formativa, en la que los más pequeños aprenden el ciclo de la leche, desde la granja hasta que se llega a sus hogares.

Una experiencia educativa para los más pequeños

La iniciativa de visitas escolares de Lactalis Puleva ha sido un éxito desde su lanzamiento en 2017, atrayendo a más de 223 colegios de toda Andalucía. La actividad, dirigida a niños/as de entre 5 y 10 años, ofrece un recorrido interactivo por la planta de elaboración de productos lácteos, donde los alumnos/as pueden descubrir el funcionamiento de una central lechera a través de retos y juegos que ponen a prueba sus conocimientos lácteos. A lo largo de la visita, los pequeños cuentan con la compañía de las mascotas Maxi y Tido, quienes hacen que el aprendizaje sea aún más divertido.

«En Lactalis Puleva creemos firmemente que la educación va más allá de las aulas. Las visitas escolares a nuestra planta ofrecen a los niños una experiencia única para descubrir de primera mano cómo se elaboran los alimentos que consumen a diario. Es una oportunidad para fomentar la curiosidad, el aprendizaje práctico y el compromiso con una alimentación saludable y responsable. Estamos orgullosos de abrir nuestras puertas a las nuevas generaciones y contribuir activamente a su formación desde una perspectiva cercana y real», afirma Miguel García Cuesta, director general adjunto de Lactalis Puleva.

Al final del recorrido, los alumnos/as disfrutan de una degustación de alimentos Puleva, además de llevarse a casa un obsequio, un diploma de experto/a en alimentos lácteos y una foto de recuerdo para inmortalizar la experiencia.

Cómo solicitar una visita

El personal docente interesado en participar en esta iniciativa puede solicitar una visita a través de la web oficial de Puleva en www.lechepuleva.es/conoce-puleva/solicitud-visita-fabrica.

Desde la página, pueden reservar una visita presencial para sus alumnos/as en la planta de Granada y planificarla para que la experiencia sea segura y adecuada para los niños/as.

Algunas consideraciones sobre las visitas escolares:

Compromiso con la promoción de hábitos saludables

El compromiso de Lactalis España, de la que Puleva forma parte, con la educación y la promoción de hábitos saludables va más allá de las visitas escolares. En su memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 2023, la compañía subraya su implicación en el desarrollo de actividades formativas y la creación de entornos que fomenten una alimentación equilibrada desde la infancia con un impacto positivo en el entorno local.

Además de las visitas escolares, Lactalis Puleva promueve múltiples iniciativas destinadas a inculcar hábitos de vida saludables. Entre ellas destacan su colaboración en eventos deportivos como la Copa Puleva Tido de Minibasket, su apoyo a programas de nutrición en colegios, y su implicación en proyectos locales que combinan deporte y alimentación sana para fomentar el bienestar físico y mental de los más jóvenes.

La combinación de actividades extracurriculares como las visitas escolares, junto con las estrategias de fomento de hábitos saludables y sostenibilidad, reflejan el profundo compromiso de Lactalis Puleva con el futuro de los más jóvenes y con el desarrollo de una sociedad más saludable y responsable.