«Estaremos expectantes y alerta hasta que la segunda Sección Penal no esté aquí» GONZÁLEZ MOLERO El alcalde felicita «a toda la ciudadanía granadina que se movilizó en defensa de la capitalidad judicial andaluza» JAVIER F. BARRERA GRANADA Jueves, 26 julio 2018, 00:22

El alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, felicitó ayer «a la toda la ciudadanía granadina que se movilizó en defensa de la capitalidad judicial andaluza para nuestra tierra. El trabajo bien hecho termina por recibir los frutos deseados». Por su parte, el portavoz de la plataforma 'Juntos por Granada', César Girón, no baja la guardia: «Estaremos expectantes y alertas hasta que la segunda sección no esté también aquí. Esto para nosotros aún no ha acabado». Y añadió: «Somos gente del mundo de la Justicia y muchos los granadinos que conocemos este mundo y no permitiremos que el resto de magistrados de las Secciones de Apelación Penal se vayan fuera de Granada».

Añadió que «su creación hace justicia con Granada, una de las capitalidades históricas de la Justicia de España y sin género de duda, capital de la Justicia de la actual Andalucía, por derecho propio, inalienable en términos administrativos y políticos».

«Todas las instituciones significativas y representativas de Granada, colegios de abogados y de procuradores, corporaciones profesionales, asociaciones, fundaciones, instituciones académicas -encabezadas por la Universidad-, sindicatos, uniones y federaciones de trabajadores y empresarios, representantes de los comités de trabajadores de la Justicia y organizaciones ciudadanas de toda índole se sumaron a la iniciativa que impulsamos desde 'Juntos por Granada' (JxG), que detuvo la desmembración definitiva del TSJA en perjuicio de nuestra ciudad. En última instancia se adhirieron los partidos políticos con representación parlamentaria, que en esta ocasión, sí que dieron el nivel deseado».

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, señaló a su vez que «es positivo para la provincia» que el Consejo General del Poder Judicial haya decidido que se ubique en Granada la nueva Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y valoró que «va en la línea de seguir apostando por Granada como capital judicial andaluza tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que siempre se ha defendido desde el propio Gobierno andaluz».

Para la subdelegada del Gobierno, esta noticia «también es un estímulo para el sector judicial granadino, que desde hace más de un año se ha manifestado en este sentido».

El secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, destacó para terminar que «la decisión del Consejo General del Poder Judicial va en consonancia con lo que establece el Estatuto de Andalucía. Que Granada es capital judicial de esta tierra y que es sede del TSJA de pleno derecho», y «evita así el desmembramiento del Alto tribunal andaluz».