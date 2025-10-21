Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actuación de la Policía Nacional en el centro de Granada. C. B.

Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada

La Policía Nacional sorprende a un hombre cargado de distintos objetos que habría sustraído en tiendas

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 18:09

No es común ver cómo aparecen tres coches de la Policía Nacional para retener a un hombre en pleno centro de Granada. Ocurrió este lunes por la tarde, cuando ya había anochecido, pero los comercios seguían abiertos al público. La gente detuvo sus quehaceres ante la escena y muchos sacaron sus teléfonos móviles para inmortalizar la escena. El motivo era que un conocido delincuente estaba haciendo de las suyas.

La Policía Nacional pudo retener a un hombre, que acumula nada más y nada menos que 65 antecedentes, cuando lo localizó en la calle Recogidas. Es un antiguo conocido de los agentes, por lo que sabían que nada bueno estaba haciendo. Su especialidad es el hurto en comercios y lo hace de forma reincidente. Los policías lo interceptaron, identificaron y registraron. No se equivocaron, porque portaba un abultado botín. Encima llevaba un par de zapatillas, otro par de botas, tres cargadores de teléfonos móviles, ropa y algún que otro accesorio. Objetos que, presuntamente, habría robado en tiendas de la zona.

La escena generó curiosidad entre los numerosos ciudadanos que paseaban por el centro, que vieron la efectividad de la intervención policial contra este hombre. Un delincuente con 65 antecedentes, la mayoría relacionados con su especialidad, y sobre el que también pesaba una orden judicial.

